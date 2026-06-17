Serie B, firmato il nuovo Accordo Collettivo con l’AIC: validità triennale

La Lega Serie B, l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e la FIGC hanno sottoscritto il nuovo Accordo Collettivo che regolerà i rapporti tra i club della Serie BKT e i calciatori professionisti per i prossimi tre anni. L’intesa aggiorna il precedente accordo, fermo al 2014, e rappresenta un importante passo avanti nell’adeguamento delle norme che disciplinano il calcio professionistico.

Tra le principali novità figurano l’aggiornamento della disciplina contrattuale alla luce della riforma del lavoro sportivo, la riduzione automatica degli emolumenti del 25% in caso di retrocessione e il relativo incremento in caso di promozione in Serie A. Previsti inoltre interventi per una maggiore razionalizzazione delle tutele sanitarie e assicurative e una particolare attenzione ai percorsi di formazione e crescita professionale dei calciatori.





Il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando come l’accordo sia il frutto di un confronto costruttivo tra le parti e rappresenti una soluzione condivisa nell’interesse dell’intero movimento calcistico.

La firma dell’intesa segna un passaggio significativo nel processo di modernizzazione delle relazioni collettive del calcio italiano, con la Lega che guarda ora al rinnovo dell’accordo con l’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC).