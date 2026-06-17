Mantova, non solo Artioli: Majer e Fedel verso la Serie C

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
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Il Mantova lavora non soltanto sui rinforzi in vista della prossima stagione, ma anche sulle possibili uscite. Il direttore sportivo Christian Brutti è impegnato nella gestione di alcuni profili che potrebbero lasciare il club nel corso del mercato estivo.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Mantova, Zan Majer e Giacomo Fedel sarebbero destinati a proseguire la propria carriera in Serie C. Il centrocampista sloveno, rientrato dal prestito alla Ternana, avrebbe attirato l’interesse della Casertana, mentre per Fedel si registra il forte gradimento del Lecco.


Più complicata, invece, la situazione legata a Federico Artioli. L’Union Brescia avrebbe manifestato la volontà di assicurarsi le prestazioni del centrocampista classe 2001, ma il giocatore non sembrerebbe intenzionato a scendere di categoria. Una posizione che potrebbe rallentare o addirittura bloccare la trattativa.

Il mercato in uscita del Mantova entra dunque nel vivo, con diversi dossier aperti e decisioni importanti attese nelle prossime settimane.

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