Avellino, occhi su Di Bitonto: il giovane difensore del Sassuolo nel mirino

L’Avellino continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione di Serie B. Tra i profili seguiti dalla dirigenza biancoverde c’è quello di Alessandro Di Bitonto, promettente difensore centrale di proprietà del Sassuolo.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il direttore sportivo Mario Aiello avrebbe individuato nel classe 2005 un possibile innesto per il reparto arretrato. Reduce da una stagione positiva in prestito al Gubbio, Di Bitonto si è messo in evidenza per continuità di rendimento e maturità nonostante la giovane età.





Nel campionato di Serie C appena concluso, il difensore ha collezionato 33 presenze e un gol, aggiungendo anche una presenza nei playoff. Numeri che testimoniano la sua crescita e che potrebbero presto aprirgli le porte del debutto stabile in Serie B. L’Avellino osserva con attenzione, pronto a valutare un affondo per assicurarsi uno dei giovani più interessanti del panorama italiano.