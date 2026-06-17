Ex Palermo, Napoli Primavera. Nocerino a un passo dalla panchina

Il Napoli è vicino a definire la guida tecnica della propria formazione Primavera e la scelta porta a un nome dal forte significato simbolico per il calcio partenopeo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su GianlucaDiMarzio.com, il club azzurro è infatti a un passo dall’affidare la panchina dell’Under 20 ad Antonio Nocerino.

Come evidenzia Gianluca Di Marzio su GianlucaDiMarzio.com, per l’ex centrocampista si tratterebbe della possibilità di realizzare, almeno da allenatore, un sogno che da calciatore era rimasto incompiuto: rappresentare il Napoli.





Nato a Napoli, Nocerino non è mai riuscito a vestire la maglia azzurra durante la propria carriera da giocatore, nonostante in passato fosse stato vicino a un trasferimento all’ombra del Vesuvio. In particolare, ricorda Gianluca Di Marzio su GianlucaDiMarzio.com, nella stagione 2006-2007, quando militava nel Piacenza in Serie B, il suo nome venne accostato con insistenza al club partenopeo, ma l’operazione non si concretizzò.

Terminata la carriera sul campo, Nocerino ha intrapreso quella da tecnico, accumulando diverse esperienze tra Italia e Stati Uniti. Adesso, secondo quanto riferisce ancora Gianluca Di Marzio su GianlucaDiMarzio.com, sarebbe molto vicino a diventare il nuovo allenatore della Primavera del Napoli, aprendo così un nuovo capitolo della sua carriera.