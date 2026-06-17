Sudtirol, Lovisa: «Qui per la qualità del progetto e l’ambizione di crescere»

Dopo aver lasciato la Juve Stabia ed esser diventato il nuovo direttore sportivo del Sudtirol, il ds Matteo Lovisa ha rilasciato alcune considerazioni su questa sua scelta, salutando il suo vecchio club.

«Lascio Castellammare con grande orgoglio e dispiacere – ha spiegato Lovisa – consapevole di consegnare il club in una categoria superiore rispetto a quella in cui l’avevo trovato. In questi anni siamo cresciuti insieme, costruendo un percorso che ci ha portato a raggiungere traguardi straordinari».





E sulla scelta del Sudtirol: «L’ho scelto per la qualità del progetto e per l’ambizione della società di crescere in modo costante nel tempo. L’accordo triennale sottoscritto rappresenta una chiara testimonianza della visione programmatica e lungimirante del club, che mi consente di pianificare in modo efficace i prossimi sviluppi della squadra»

Lovisa ha infine spiegato cosa servirà: «Il primo anno comporta inevitabilmente un livello di complessità più elevato, nel quale è necessario costruire nuove certezze e apportare valore in termini di patrimonio e prospettive future del club. Sarà fondamentale avere pazienza, ma siamo pienamente convinti del percorso che intendiamo intraprendere»