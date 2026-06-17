Pescara, UFFICIALE: Jacopo La Barba firma con i biancazzurri

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
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Attraverso una nota sui propri canali social, il Pescara ha ufficializzato la sottoscrizione del suo primo contratto da professionista per Jacopo La Barba. Il difensore classe 2007, è cresciuto nel vivaio degli adriatici e nella prossima stagione si unirà alla prima squadra.

Questa la nota del club:


“Pescara e Jacopo La Barba crescono insieme.
Il difensore centrale, classe 2007 e prodotto del vivaio, ha sottoscritto il suo primo contratto di apprendistato professionalizzante con il club biancazzurro.
Un motivo di orgoglio per la società e per il calciatore che ha mosso i suoi primi calci nell’attività di base del Pescara Calcio, passando per le giovanili fino ai campionati Nazionali.
E oggi La Barba realizza anche il suo sogno di bambino perché Jacopo, a partire dal primo Luglio, sarà aggregato alla Prima Squadra.”

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