Empoli, Corsi sul nuovo allenatore: «Cerchiamo una figura che sappia lavorare con i giovani»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
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Intervistata ai microfoni di “Adnkronos”, la vicepresidente e Ad dell’Empoli Rebecca Corsi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione legata al prossimo allenatore, descrivendo le caratteristiche che serviranno.

«La scelta dell’allenatore sarà importante – ha spiegato Corsi -. Cerchiamo una figura che sappia lavorare con i giovani e accompagnarli nel loro sviluppo, tenendo presente che la Serie B non fa sconti a nessuno»


La vicepresidente Corsi ha le idee chiare sulle caratteristiche che dovrà avere il nuovo allenatore, a cui non dovranno mancare alcune prerogative: «Entusiasmo e prospettiva servono, così come esperienza ed equilibrio».

Corsi ha infine aggiunto: «La valorizzazione dei giovani fa parte della nostra identità», sottolineando ancora una volta l’attenzione del club verso i talenti del futuro.

 

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