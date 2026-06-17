Empoli, Corsi sul nuovo allenatore: «Cerchiamo una figura che sappia lavorare con i giovani»

Intervistata ai microfoni di “Adnkronos”, la vicepresidente e Ad dell’Empoli Rebecca Corsi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla questione legata al prossimo allenatore, descrivendo le caratteristiche che serviranno.

«La scelta dell’allenatore sarà importante – ha spiegato Corsi -. Cerchiamo una figura che sappia lavorare con i giovani e accompagnarli nel loro sviluppo, tenendo presente che la Serie B non fa sconti a nessuno»





La vicepresidente Corsi ha le idee chiare sulle caratteristiche che dovrà avere il nuovo allenatore, a cui non dovranno mancare alcune prerogative: «Entusiasmo e prospettiva servono, così come esperienza ed equilibrio».

Corsi ha infine aggiunto: «La valorizzazione dei giovani fa parte della nostra identità», sottolineando ancora una volta l’attenzione del club verso i talenti del futuro.