Pescara, UFFICIALE: il vice presidente Bankowski lascia il club

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
_IAL4458

Con una nota tramite i propri canali ufficiali, il Pescara ha comunicato l’addio al club dopo quasi 18 anni del vice presidente Gabriele Bankowski, che per motivi personali ha lasciato ogni carica della società.

Questa la nota del club:


“Pescara Calcio e il suo presidente Daniele Sebastiani ringraziano con stima e gratitudine Gabriele Bankowski per aver vissuto insieme e con passione le vicissitudini biancazzurre per quasi 18 anni. Socio fondatore del Delfino – che insieme ad altri imprenditori nel 2009 ha costruito la rinascita del club Biancazzurro, il già vice presidente ha deciso, per motivi personali, di lasciare i ruoli dirigenziali che lo hanno visto protagonista in queste stagioni. Il presidente Sebastiani – che da sempre considera Bankowski un fratello maggiore e con il quale ha condiviso tanti momenti indimenticabili e altri meno felici -, vuole ringraziarlo personalmente per quello che ha fatto fino a oggi con la certezza che, come ribadito dallo stesso Bankowski, non farà mancare il suo prezioso apporto anche da semplice tifoso e amico dei colori biancazzurri. Grazie Gabriele e ad maiora!”

Altre notizie

rebecca-corsi-empoli-intervista-1

Empoli, Corsi sul nuovo allenatore: «Cerchiamo una figura che sappia lavorare con i giovani»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
labarba1-696x556

Pescara, UFFICIALE: Jacopo La Barba firma con i biancazzurri

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
Matteo Lovisa

Sudtirol, Lovisa: «Qui per la qualità del progetto e l’ambizione di crescere»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
Schermata 2025-07-28 alle 12.04.33

Mantova, Di Maggio nel mirino: biancorossi in pole per il centrocampista dell’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
719150818_1443072237844784_7072249567656652081_n

Südtirol, ufficiale l’arrivo di Matteo Lovisa come nuovo direttore sportivo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
bedin (1)

Serie B, firmato il nuovo Accordo Collettivo con l’AIC: validità triennale

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
Majer-Zan-Mantova_1_3694620 (1)

Mantova, non solo Artioli: Majer e Fedel verso la Serie C

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
Alessandro-Di-Bitonto

Avellino, occhi su Di Bitonto: il giovane difensore del Sassuolo nel mirino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
pagliuca empoli

Gazzetta dello Sport: “Panchine di Serie B, Pagliuca tra Cesena e Catanzaro. Le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (114) iemmello segre marcenaro

Gazzetta dello Sport: “Iemmello: «La Serie A col Catanzaro è il mio sogno. Palermo? Con un altro calcio avrebbe vinto già a gennaio»”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
palermo cesena 2-0 (54) cole

Corriere dello Sport: “Sampdoria, Begic fino al 2030. Cesena tra Pagliuca e la conferma di Cole”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
Screenshot 2026-06-17 061302

Martorelli: «Palermo? Non può sbagliare un’altra stagione»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026

Ultimissime

_IAL4458

Pescara, UFFICIALE: il vice presidente Bankowski lascia il club

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
rebecca-corsi-empoli-intervista-1

Empoli, Corsi sul nuovo allenatore: «Cerchiamo una figura che sappia lavorare con i giovani»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
labarba1-696x556

Pescara, UFFICIALE: Jacopo La Barba firma con i biancazzurri

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
Matteo Lovisa

Sudtirol, Lovisa: «Qui per la qualità del progetto e l’ambizione di crescere»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
Valerio-Antonini-facebook-ilovepalermocalcio.com

Trapani, Antonini guarda a Marsala: chiesto l’Angotta per le gare casalinghe

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026