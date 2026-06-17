Pescara, UFFICIALE: il vice presidente Bankowski lascia il club

Con una nota tramite i propri canali ufficiali, il Pescara ha comunicato l’addio al club dopo quasi 18 anni del vice presidente Gabriele Bankowski, che per motivi personali ha lasciato ogni carica della società.

Questa la nota del club:





“Pescara Calcio e il suo presidente Daniele Sebastiani ringraziano con stima e gratitudine Gabriele Bankowski per aver vissuto insieme e con passione le vicissitudini biancazzurre per quasi 18 anni. Socio fondatore del Delfino – che insieme ad altri imprenditori nel 2009 ha costruito la rinascita del club Biancazzurro, il già vice presidente ha deciso, per motivi personali, di lasciare i ruoli dirigenziali che lo hanno visto protagonista in queste stagioni. Il presidente Sebastiani – che da sempre considera Bankowski un fratello maggiore e con il quale ha condiviso tanti momenti indimenticabili e altri meno felici -, vuole ringraziarlo personalmente per quello che ha fatto fino a oggi con la certezza che, come ribadito dallo stesso Bankowski, non farà mancare il suo prezioso apporto anche da semplice tifoso e amico dei colori biancazzurri. Grazie Gabriele e ad maiora!”