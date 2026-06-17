Palermo, Bereszyński conferma l’addio: «Dal 1° luglio sarò svincolato»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 17, 2026
palermo catanzaro 3-2 (143) bereszynski

Intervistato ai microfoni del magazine polacco “Przegląd Sportowy Onet”, il difensore del Palermo Bartosz Beresynski ha confermato che lascerà i rosanero dopo appena una stagione, non rinnovando il contratto in scadenza il 30 giugno

«Sarò svincolato dal 1° luglio, quindi vedremo come si evolverà la situazione – ha dichiarato Beresynski -. Decideremo insieme alla mia famiglia, perché questa è una fase della mia vita in cui non posso pensare solo a me stesso, ma anche al benessere e alla felicità della mia famiglia, perché questa è sempre la mia priorità».


Beresynski era arrivato in rosanero da svincolato nel corso della scorsa estate, collezionando 20 presenze in Serie B quest’anno. Il futuro della sua carriera non sarà dunque a Palermo.

 

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