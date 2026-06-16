Giornale di Sicilia: “Palermo, è Luvumbo il «mister X» per l’attacco”

Zito Luvumbo continua a occupare una posizione di rilievo nelle strategie di mercato del Palermo. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’esterno offensivo di proprietà del Cagliari è uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dalla dirigenza rosanero, impegnata a costruire una squadra funzionale alle idee tattiche di Filippo Inzaghi.

Secondo quanto riferito da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il calciatore angolano rientrerà in Sardegna dopo la parentesi al Maiorca. Il club spagnolo, retrocesso in Segunda Division, ha infatti deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a circa quattro milioni di euro, riportando il giocatore sotto il controllo del Cagliari.





Una situazione che il Palermo segue da vicino. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’idea della società di viale del Fante sarebbe quella di impostare l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, una formula che consentirebbe di valutare il rendimento del giocatore prima di un eventuale investimento definitivo.

A confermare l’esistenza di interessamenti per l’attaccante è stato anche il nuovo direttore sportivo del Cagliari, Pietro Accardi. Il dirigente ha infatti ammesso l’esistenza di contatti e trattative con diverse società interessate al nazionale angolano.

Le caratteristiche di Luvumbo vengono considerate particolarmente adatte al nuovo progetto tecnico rosanero. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea come il classe 2002 sia un mancino naturale, rapido negli spazi e particolarmente efficace nell’uno contro uno. Un profilo capace di partire dalla fascia destra per accentrarsi e creare superiorità numerica, soluzione che si sposerebbe perfettamente con il sistema di gioco che Inzaghi intende sviluppare.

Il Palermo, infatti, sta lavorando per rafforzare soprattutto gli esterni offensivi. Come ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club vuole inserire giocatori in grado di agire a piede invertito, garantendo imprevedibilità, profondità e qualità negli ultimi trenta metri. In quest’ottica, Luvumbo rappresenta uno dei nomi più interessanti valutati dalla dirigenza.

Resta da capire quale sarà la posizione del Cagliari e se il club rossoblù aprirà alla formula proposta dai rosanero. Con l’avvicinarsi dell’apertura ufficiale del mercato, fissata per il 29 giugno, il Palermo continua a muoversi sia sul fronte delle entrate sia su quello delle uscite con l’obiettivo di consegnare a Inzaghi una rosa sempre più competitiva.