Giornale di Sicilia: “Palermo, Di Mario e Cassandro nel mirino: il mercato guarda anche al futuro”

Il Palermo continua a lavorare per rinforzare la rosa tra profili esperti e giovani di prospettiva. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la dirigenza rosanero sta portando avanti una serie di valutazioni che riguardano sia il presente sia il futuro della squadra affidata a Filippo Inzaghi.

Tra i talenti monitorati con maggiore attenzione figura Di Mario dell’Entella. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il classe 2004 rappresenta uno dei giovani più interessanti seguiti dal Palermo e potrebbe diventare una soluzione importante soprattutto per la corsia sinistra.





La fascia mancina, infatti, è uno dei reparti che il club intende approfondire con particolare attenzione. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, al momento Augello è l’unico mancino naturale presente in organico e l’inserimento di un’alternativa affidabile consentirebbe a Inzaghi di avere maggiori soluzioni durante la stagione.

Sul versante opposto della difesa resta invece vivo l’interesse per Cassandro. Il laterale di proprietà del Como continua a essere uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza rosanero. Reduce dall’esperienza in prestito al Catanzaro, il classe 2000 ha confermato le proprie qualità e la capacità di ricoprire più ruoli lungo la fascia, caratteristiche particolarmente gradite allo staff tecnico.

Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo prosegue il pressing per il giocatore, considerato una delle opzioni principali per rinforzare la corsia destra e aumentare la competitività del reparto arretrato.

Le valutazioni non si fermano però ai soli esterni. Il club continua infatti a monitorare il mercato dei difensori e non è escluso che possa arrivare un ulteriore rinforzo nel reparto arretrato, soprattutto qualora alcune operazioni in uscita dovessero concretizzarsi nelle prossime settimane. Una strategia che conferma la volontà della società di consegnare a Inzaghi una rosa profonda e competitiva in vista del prossimo campionato.