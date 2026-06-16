Giornale di Sicilia: “Palermo, Estevez in pole per il centrocampo. Moreo…”

Il Palermo continua a lavorare su più fronti per completare la rosa che Filippo Inzaghi avrà a disposizione nella prossima stagione. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, uno dei reparti maggiormente attenzionati resta il centrocampo, dove la dirigenza è impegnata nella ricerca di profili in grado di aumentare qualità, esperienza e profondità delle rotazioni.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il nome che nelle ultime settimane avrebbe guadagnato posizioni nelle preferenze del club è quello di Nahuel Estevez. Il centrocampista argentino, in scadenza di contratto con il Parma, viene considerato un elemento affidabile e di comprovata esperienza, caratteristiche che lo rendono particolarmente gradito agli uomini mercato rosanero.





Resta comunque aperta anche la pista che conduce a Marius Marin. Come sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il centrocampista rumeno continua a essere seguito con interesse dal Palermo, nonostante la concorrenza di diversi club che stanno monitorando la sua situazione dopo la conclusione dell’esperienza con il Pisa.

Tra i profili valutati figura inoltre Simone Trimboli del Mantova. Il centrocampista continua a essere presente nelle liste della dirigenza, che parallelamente non perde di vista neppure Alessandro Romano. Il giovane talento della Roma è considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione e il Palermo ha effettuato numerose valutazioni sul suo conto nel corso delle ultime settimane.

Sul fronte offensivo, invece, continua a essere seguito Stefano Moreo. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia spiega però che un eventuale affondo per l’attaccante andrebbe considerato separatamente rispetto alle strategie dedicate agli esterni offensivi, che rappresentano la priorità assoluta del nuovo progetto tattico di Inzaghi.

La duttilità di Moreo e la profonda conoscenza dei metodi di lavoro dell’allenatore rosanero rappresentano comunque aspetti che potrebbero favorire un eventuale sviluppo della trattativa qualora il Palermo decidesse di accelerare nei prossimi giorni.

Intanto arrivano segnali positivi anche sul fronte dei rinnovi. Come riferisce ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sono stati registrati importanti passi avanti per il prolungamento del contratto di Joronen. Il portiere finlandese sarebbe infatti vicino all’accordo per continuare la propria avventura in maglia rosanero anche nella prossima stagione.