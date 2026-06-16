Giornale di Sicilia: “Palermo, Joronen verso il rinnovo: caccia aperta al nuovo vice”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
Palermo Spezia 1-0 (41) Radunovic

Il Palermo si prepara a vivere un’altra estate di cambiamenti tra i pali. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la priorità della società rosanero resta il rinnovo di Joronen, ormai vicino alla definizione, mentre parallelamente proseguono le valutazioni per individuare il portiere che completerà il reparto alle spalle dell’estremo difensore finlandese.

Secondo quanto riferito da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, non esistono particolari dubbi sul titolare della prossima stagione. Dopo il rendimento offerto nell’ultimo campionato, il Palermo è pronto a ripartire da Joronen, il cui prolungamento contrattuale dovrebbe essere formalizzato a breve.


Diversa invece la situazione riguardante il secondo portiere. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il club è orientato verso una soluzione differente rispetto agli elementi già presenti in organico. Gomis è infatti destinato a lasciare il Palermo alla scadenza del contratto fissata per il 30 giugno, mentre Desplanches rientrerà dal prestito al Pescara ma al momento non sembra occupare una posizione centrale nel progetto tecnico. Il giovane portiere potrebbe comunque svolgere il ritiro con la squadra prima di valutare eventuali opportunità di mercato.

L’idea della dirigenza sarebbe quella di individuare un profilo esperto, affidabile e già abituato alle dinamiche della Serie B. Un identikit simile a quello rappresentato da Bardi nella scorsa stagione. L’ex portiere rosanero, arrivato inizialmente per giocarsi il posto da titolare, è stato successivamente riscattato dal Mantova dopo la promozione e non farà parte del nuovo progetto.

Tra le opportunità monitorate dal Palermo, spiega Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, figura Boris Radunovic. Il portiere serbo è rientrato al Cagliari dopo il prestito allo Spezia ed era già stato seguito dai rosanero nelle sessioni di mercato del 2023 e del 2024. Il suo profilo continua a essere considerato interessante per esperienza e conoscenza della categoria.

Un’altra situazione da seguire riguarda Simone Colombi. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’estremo difensore potrebbe diventare un’opzione qualora l’Entella decidesse di intraprendere un percorso differente tra i pali. Colombi, che ha già vestito la maglia del Palermo nella stagione 2015-2016, conosce inoltre molto bene Filippo Inzaghi avendo lavorato con lui ai tempi della Reggina.

Tra i nomi valutati c’è anche Alessandro Micai, portiere in scadenza con la Reggiana e con un passato nel settore giovanile rosanero. Se il rinnovo con il club emiliano non dovesse concretizzarsi, potrebbe trasformarsi in un’opportunità di mercato particolarmente interessante.

Infine, resta sotto osservazione anche Antony Iannarilli. Il portiere dell’Avellino rappresenta uno dei veterani più affidabili della categoria e dal 2021 a oggi ha collezionato oltre cento presenze in Serie B. Un curriculum che lo rende un candidato credibile per il ruolo di vice Joronen nel nuovo Palermo targato Inzaghi.

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