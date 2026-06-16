Giornale di Sicilia: “Palermo 125, mostra celebrativa e continuità nel settore giovanile: Geria verso la conferma”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
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Il Palermo celebra la propria storia guardando al futuro. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, da giovedì la Biblioteca Regionale ospiterà nel proprio cortile la mostra fotografica Palermo 125, iniziativa realizzata dal club rosanero per commemorare i 125 anni di storia della società.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’esposizione sarà arricchita da materiali originali e inediti provenienti dal Palermo Museum e dagli archivi della Biblioteca Regionale. Un percorso che permetterà ai tifosi e agli appassionati di ripercorrere alcuni dei momenti più significativi della storia rosanero, con particolare attenzione alle vicende del club e dello stadio Renzo Barbera.


Parallelamente, il Palermo continua a programmare il futuro del proprio settore giovanile. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la società ha scelto di puntare sulla continuità confermando Giuseppe Geria nel ruolo di responsabile del vivaio. Manca ancora l’annuncio ufficiale, ma la decisione sarebbe ormai definita e consentirebbe di proseguire il percorso di crescita e valorizzazione dei giovani talenti intrapreso negli ultimi anni.

Restano invece da sciogliere alcuni nodi legati alla Primavera. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea come il club sia ancora impegnato nella ricerca del successore di Del Grosso sulla panchina della formazione giovanile e che, al momento, non sia stata presa alcuna decisione definitiva.

Tra i profili valutati nelle scorse settimane figurava anche Cesare Bovo. Tuttavia, come riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il passare dei giorni avrebbe ridotto sensibilmente le possibilità dell’ex difensore rosanero di assumere la guida della Primavera, con la società orientata a valutare soluzioni differenti per completare il quadro tecnico del settore giovanile.

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