Repubblica: “Palermo, da Dany Mota a Bonfanti: Osti accelera su attacco e difesa”

Il Palermo entra nella fase più intensa del proprio mercato estivo. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il direttore sportivo Carlo Osti è al lavoro per costruire una rosa modellata sulle esigenze tattiche di Filippo Inzaghi, intervenendo in tutti i reparti tra profili esperti, giovani di prospettiva e possibili operazioni in uscita.

Uno dei temi principali riguarda l’attacco. Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il futuro di Brunori appare ormai lontano dalla Sicilia e la sua eventuale cessione potrebbe trasformarsi in una risorsa importante per finanziare nuove operazioni. Tra i nomi seguiti resta quello di Stefano Moreo, calciatore che conosce perfettamente i metodi di lavoro di Inzaghi e che continua a essere apprezzato per duttilità e spirito di sacrificio.





Nelle ultime ore, però, avrebbe ripreso quota una pista particolarmente intrigante. Come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il Palermo sarebbe tornato a valutare Dany Mota Carvalho. L’attaccante portoghese del Monza, reduce da sei stagioni in biancorosso, rappresenta un vecchio obiettivo della dirigenza rosanero e potrebbe lasciare la Lombardia per intraprendere una nuova esperienza. Il suo profilo viene considerato compatibile con il nuovo progetto tecnico e potrebbe diventare una delle sorprese del mercato estivo.

A centrocampo il Palermo continua a monitorare diversi profili. Alessandro Geraci su Repubblica Palermo sottolinea come Claudio Gomes e Vasic siano destinati a lasciare spazio a nuove soluzioni. Tra i nomi più graditi resta Marius Marin, svincolato dopo l’esperienza al Pisa e considerato un’opportunità interessante per qualità ed esperienza. Sul rumeno, tuttavia, si registra anche l’interesse di club stranieri, tra cui l’Al-Fayha e il Corum FK.

Sempre per la mediana restano vive le piste che portano ad Alessandro Romano della Roma, seguito anche da Sassuolo, Bologna e Torino, a Simone Trimboli del Mantova e a Nahuel Estevez, centrocampista argentino che ha appena concluso la propria esperienza con il Parma dopo aver contribuito alla promozione in Serie A.

Le attenzioni della dirigenza si concentrano anche sulla difesa. Come riferisce Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il reparto può già contare su elementi come Bani, Ceccaroni, Magnani e Peda, ma l’obiettivo è inserire ulteriori profili in grado di garantire qualità e prospettiva. In cima alla lista figura Giovanni Bonfanti dell’Atalanta, centrale particolarmente apprezzato per caratteristiche e margini di crescita.

Sulle corsie laterali continua invece il pressing per Cassandro, reduce dall’esperienza al Catanzaro. Più complicata appare la strada che conduce a Matteo Cocchi dell’Inter Under 23, sul quale si registra la concorrenza di diversi club di Serie A. Restano inoltre sotto osservazione Daniel Tonoli del Modena e Stefano Di Mario dell’Entella, quest’ultimo considerato un giovane particolarmente interessante e in linea con la filosofia di valorizzazione dei talenti perseguita dal City Football Group.

Nel corso dell’articolo firmato da Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, spazio anche alle parole dell’ex rosanero Simone Barone, intervenuto al FIP Silver Mediolanum Padel Cup. Il campione del mondo ha commentato così le prospettive del club: «Per la A manca poco e tanto allo stesso tempo. La B è complicatissima. È necessario continuare a costruire senza stravolgere. Servono gli innesti giusti».