Corriere dello Sport: “Palermo, Romano resta un obiettivo: Marin e Trimboli le alternative per il centrocampo”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
palermo mantova 2-2 (20) solini brignani trimboli giordano

Il Palermo continua a muoversi su più fronti per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Alessandro Romano resta uno dei profili maggiormente apprezzati dalla dirigenza rosanero, che segue con attenzione l’evoluzione della situazione del giovane talento di proprietà della Roma.

Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo osserva da vicino il classe 2006 ed è pronto a valutare eventuali sviluppi qualora si aprissero spiragli concreti per un’operazione che resta tutt’altro che semplice, considerato il numero di società interessate al giocatore.


Romano, però, non è l’unico nome presente sul taccuino degli uomini mercato di viale del Fante. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la società sta lavorando per garantire a Filippo Inzaghi diverse soluzioni in mediana, soprattutto alla luce delle possibili partenze di Blin e Gomes che potrebbero modificare profondamente gli equilibri del reparto.

Tra i profili monitorati figura anche Marius Marin. Il centrocampista rumeno andrà in scadenza di contratto con il Pisa il prossimo 30 giugno e rappresenta una delle opportunità più interessanti del mercato degli svincolati. Tuttavia, il giocatore è seguito da numerosi club e la concorrenza, soprattutto dall’estero, si preannuncia particolarmente agguerrita.

Un’altra pista da tenere in considerazione porta a Simone Trimboli. Il centrocampista del Mantova, legato al club lombardo fino al 2027, continua a essere osservato con interesse dal Palermo. Anche in questo caso, spiega Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, si tratta di un profilo ritenuto compatibile con le esigenze tecniche del nuovo progetto affidato a Inzaghi.

Parallelamente il club rosanero lavora anche sul fronte delle uscite. Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport riferisce infatti che la società è intenzionata a individuare la soluzione migliore per consentire ad Aljosa Vasic e Giacomo Corona di trovare maggiore continuità. Il centrocampista italo-serbo piace in particolar modo all’Avellino, mentre l’attaccante palermitano continua a essere seguito da diversi club di Serie B interessati a puntare sulle sue qualità nella prossima stagione.

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