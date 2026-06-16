Corriere dello Sport: “Palermo, occhi su Luvumbo e Romano: due profili per il nuovo corso di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
efc0f225b2

Il Palermo continua a sondare il mercato alla ricerca dei rinforzi richiesti da Filippo Inzaghi. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, tra i profili finiti nel mirino della dirigenza rosanero c’è anche Zito Luvumbo, attaccante di proprietà del Cagliari che rappresenta una delle novità emerse nelle ultime ore sul fronte mercato.

Secondo quanto riferito da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il nazionale angolano viene considerato un elemento particolarmente interessante per caratteristiche tecniche. Esterno offensivo rapido, abile nell’uno contro uno e capace di agire su più posizioni del fronte d’attacco, Luvumbo possiede qualità che si sposerebbero bene con il 4-2-3-1 che Inzaghi ha intenzione di sviluppare nella prossima stagione.


Al momento, però, non si registrano trattative concrete. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo si limita a monitorare con attenzione la situazione del giocatore, consapevole che la concorrenza è significativa. Sul classe 2002 resta infatti vigile il Maiorca, club nel quale ha militato in prestito nella seconda parte dell’ultima stagione e che sarebbe interessato a riportarlo in Spagna.

Non c’è soltanto Luvumbo nelle strategie del club siciliano. Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport evidenzia infatti come il Palermo continui a seguire con grande attenzione anche Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 di proprietà della Roma e considerato uno dei giovani più promettenti del panorama italiano.

Romano ha esordito in Serie A con la maglia giallorossa il 6 gennaio scorso contro il Lecce, per poi trasferirsi in prestito allo Spezia nella seconda parte della stagione. Nonostante le difficoltà vissute dal club ligure, culminate con la retrocessione in Serie C, il giovane centrocampista è riuscito a mettersi in evidenza attirando l’interesse di numerose società.

Sul talento della Roma, oltre al Palermo, si registra l’interesse di diversi club di Serie A come Torino, Bologna, Sassuolo e Fiorentina. In Serie B, invece, anche Avellino e Sampdoria starebbero monitorando la situazione del centrocampista. La concorrenza è quindi numerosa, ma il Palermo continua a seguire con attenzione l’evoluzione della vicenda nella speranza di regalare a Inzaghi uno dei giovani più interessanti del calcio italiano.

Altre notizie

di-marzio

Sky Sport – Gianluca Di Marzio: “Palermo su Luvumbo, ma manca ancora l’intesa per chiudere l’operazione”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
GLIOZZI

Mantova, ufficiale l’arrivo di Gliozzi

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
Shpendi-foto-Empoli-fc-e1757868421131

Da Empoli: “Si apre l’asta per Shpendi: Padova, Palermo e Frosinone sulle tracce dell’attaccante”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
pedullà

Pedullà: “Palermo su Luvumbo, il Maiorca prova a riportarlo in Spagna”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
Luvumbo

Palermo, spunta Luvumbo: i rosanero sfidano il Maiorca per l’attaccante del Cagliari

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
palermo catanzaro 3-2 (129) aquilani

Mercato, il Sassuolo piomba su Cassandro: Palermo avvisato

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
Emanuele-Troise

Catanzaro, idea Troise per la panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
e1e70c28c5c76facc6738596e926abed-93866-oooz0000

Cesena, giorni decisivi tra iscrizione e scelta del nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
181803510-2ccff57a-1ae1-4579-9654-e334cdabac42

Pro Vercelli, UFFICIALE: arriva Bonera come nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
infortunio-aebischer-massima-cautela-cosi-si-allontana-il-suo-ritorno-a-bologna

Pisa, Aebischer verso l’addio: interesse dalla Serie A e dalla Germania

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
palermo pescara 5-0 (8) tifosi coreografia

“Palermo 125”, nuova tappa per la mostra dedicata alla storia rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
Screenshot 2026-06-15 084448

Pisa e Palermo su Di Mario, l’Entella fissa il prezzo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026

Ultimissime

efc0f225b2

Corriere dello Sport: “Palermo, occhi su Luvumbo e Romano: due profili per il nuovo corso di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
di-marzio

Sky Sport – Gianluca Di Marzio: “Palermo su Luvumbo, ma manca ancora l’intesa per chiudere l’operazione”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
Screenshot_2026-06-15-22-58-02-016_com.twitter.android-edit

Mondiale 2026: tra Belgio ed Egitto termina 1-1

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (100) dalle mura Ricciardi

Juve Stabia, completato l’iter per la Serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
images

Watford, il Ds Nani accoglie Dionisi: «Allenatore esperto, perfetto per il nostro progetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026