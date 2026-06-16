Corriere dello Sport: “Palermo, occhi su Luvumbo e Romano: due profili per il nuovo corso di Inzaghi”

Il Palermo continua a sondare il mercato alla ricerca dei rinforzi richiesti da Filippo Inzaghi. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, tra i profili finiti nel mirino della dirigenza rosanero c’è anche Zito Luvumbo, attaccante di proprietà del Cagliari che rappresenta una delle novità emerse nelle ultime ore sul fronte mercato.

Secondo quanto riferito da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il nazionale angolano viene considerato un elemento particolarmente interessante per caratteristiche tecniche. Esterno offensivo rapido, abile nell’uno contro uno e capace di agire su più posizioni del fronte d’attacco, Luvumbo possiede qualità che si sposerebbero bene con il 4-2-3-1 che Inzaghi ha intenzione di sviluppare nella prossima stagione.





Al momento, però, non si registrano trattative concrete. Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo si limita a monitorare con attenzione la situazione del giocatore, consapevole che la concorrenza è significativa. Sul classe 2002 resta infatti vigile il Maiorca, club nel quale ha militato in prestito nella seconda parte dell’ultima stagione e che sarebbe interessato a riportarlo in Spagna.

Non c’è soltanto Luvumbo nelle strategie del club siciliano. Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport evidenzia infatti come il Palermo continui a seguire con grande attenzione anche Alessandro Romano, centrocampista classe 2006 di proprietà della Roma e considerato uno dei giovani più promettenti del panorama italiano.

Romano ha esordito in Serie A con la maglia giallorossa il 6 gennaio scorso contro il Lecce, per poi trasferirsi in prestito allo Spezia nella seconda parte della stagione. Nonostante le difficoltà vissute dal club ligure, culminate con la retrocessione in Serie C, il giovane centrocampista è riuscito a mettersi in evidenza attirando l’interesse di numerose società.

Sul talento della Roma, oltre al Palermo, si registra l’interesse di diversi club di Serie A come Torino, Bologna, Sassuolo e Fiorentina. In Serie B, invece, anche Avellino e Sampdoria starebbero monitorando la situazione del centrocampista. La concorrenza è quindi numerosa, ma il Palermo continua a seguire con attenzione l’evoluzione della vicenda nella speranza di regalare a Inzaghi uno dei giovani più interessanti del calcio italiano.