Sky Sport – Gianluca Di Marzio: “Palermo su Luvumbo, ma manca ancora l’intesa per chiudere l’operazione”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
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Il Palermo continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi offensivi da mettere a disposizione di Filippo Inzaghi. Tra i profili monitorati dalla dirigenza rosanero c’è anche Zito Luvumbo, attaccante di proprietà del Cagliari che potrebbe lasciare la Sardegna nel corso della sessione estiva.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, il Palermo ha manifestato interesse per l’esterno offensivo angolano, considerato un profilo in grado di aumentare qualità, velocità e imprevedibilità nel reparto avanzato. La società rosanero sta infatti lavorando alla costruzione di una squadra competitiva con l’obiettivo di conquistare la promozione diretta in Serie A.


Come evidenzia Gianluca Di Marzio su Sky Sport, nonostante l’interesse concreto del Palermo, al momento non è stata ancora raggiunta un’intesa per il trasferimento del calciatore. La trattativa si trova dunque in una fase preliminare e saranno necessari ulteriori sviluppi per comprendere se l’operazione potrà entrare nel vivo.

Luvumbo è reduce da una stagione vissuta tra Cagliari e Maiorca. Nella seconda parte dell’annata, ricorda Gianluca Di Marzio per Sky Sport, l’attaccante è stato ceduto in prestito al club spagnolo, collezionando dieci presenze nella Liga e mettendo a referto due assist. Nei primi sei mesi trascorsi in rossoblù aveva invece totalizzato dodici apparizioni senza reti né assist.

Secondo Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il nome dell’angolano resta tra quelli valutati dal Palermo per rinforzare il reparto offensivo. Le sue caratteristiche di esterno rapido e abile nell’uno contro uno potrebbero adattarsi alle idee tattiche di Inzaghi, ma per il momento non esiste ancora un accordo tra le parti.

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