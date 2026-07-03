Corriere dello Sport: “Palermo-Catanzaro, otto Daspo dopo la rissa. Primavera, è caccia al nuovo allenatore”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 3, 2026
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A oltre quaranta giorni dagli incidenti avvenuti durante Palermo-Catanzaro, arrivano i provvedimenti della Questura. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sono stati notificati otto Daspo in seguito alla rissa scoppiata in Tribuna Autorità nel corso della semifinale di ritorno dei playoff di Serie B disputata al “Renzo Barbera”.

Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, le indagini hanno portato all’emissione di provvedimenti nei confronti di quattro componenti della delegazione del Catanzaro, tra cui Vincenzo Polito, figlio del direttore sportivo del club calabrese, due tifosi del Palermo e due steward in servizio durante la partita.


Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, i Daspo avranno durata differente: due anni per alcuni dei destinatari e un anno per gli altri, con il divieto di accedere agli impianti sportivi italiani per assistere alle manifestazioni calcistiche.

Non c’è solo il mercato nei pensieri del Palermo. Paolo Vannini, sulle colonne del Corriere dello Sport, fa il punto anche sul settore giovanile, dove resta ancora vacante la panchina della formazione Primavera dopo l’addio di Cristiano Del Grosso.

Dopo la conferma dell’uscita di scena di Cesare Bovo, che nella scorsa stagione ha guidato l’Under 17, il responsabile del settore giovanile Giuseppe Geria è al lavoro per individuare il nuovo allenatore della Primavera. Secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, l’identikit ricercato è quello di un tecnico con una recente esperienza nel calcio giovanile italiano, al quale affidare il percorso di crescita dei giovani rosanero.

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