Corriere dello Sport: “Palermo, caccia agli under: Bragantini, Pyyhtia e Rao nel mirino”

Il Palermo continua a lavorare senza sosta sul mercato e, dopo aver archiviato definitivamente la pista che portava a Zito Luvumbo, ha intensificato il casting per un nuovo esterno offensivo. Parallelamente, però, la dirigenza rosanero è tornata a concentrarsi anche sul tema degli under, ritenuti fondamentali non solo per rispettare gli equilibri della rosa, ma anche per alzare il livello qualitativo della squadra. Paolo Vannini, sul Corriere dello Sport, spiega come il Palermo stia valutando giovani profili in grado di incidere realmente e non semplici elementi destinati a completare l’organico.

Secondo quanto riferisce Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, finora il direttore sportivo Carlo Osti ha privilegiato calciatori già pronti e di esperienza, come dimostrano gli arrivi di Estevez, Hernani e Cassandro, oltre a un ulteriore innesto atteso nelle prossime settimane. Tuttavia, il club è consapevole dell’importanza di inserire anche giovani di prospettiva capaci di offrire qualità e freschezza in una squadra costruita per puntare alla promozione in Serie A.





Tra i nomi monitorati, Paolo Vannini sul Corriere dello Sport evidenzia quello di Davide Bragantini, esterno offensivo classe 2003 del Mantova. Reduce da due stagioni molto positive con 12 reti complessive, il giovane è molto apprezzato sul mercato e il Palermo continua a seguirne gli sviluppi, pur senza una trattativa concreta al momento.

Sempre secondo Paolo Vannini del Corriere dello Sport, un’altra pista resta quella che porta a Niklas Pyyhtia, centrocampista finlandese di proprietà del Bologna. Dopo le esperienze in Serie B con Ternana, Südtirol e Modena, il classe 2003 potrebbe tornare nuovamente in prestito. Il suo eventuale arrivo arricchirebbe la colonia finlandese rosanero composta già da Joronen e Pohjanpalo. La pista viene considerata ancora viva.

Infine, Paolo Vannini sul Corriere dello Sport cita anche Emanuele Rao, attaccante classe 2005 di proprietà del Napoli. Dopo la stagione disputata con il Bari, il giovane sarà valutato da Massimiliano Allegri nel ritiro degli azzurri prima che il club campano prenda una decisione sul suo futuro. Il Palermo osserva con attenzione la situazione, ma al momento non esiste una vera trattativa e sarà necessario attendere gli sviluppi delle prossime settimane.