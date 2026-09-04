Corriere dello Sport: “Manita Palermo”

Il Palermo vola agli ottavi di finale di Coppa Italia al termine di una partita spettacolare e ricca di colpi di scena. I rosanero superano 5-2 il Mantova al Barbera e conquistano il diritto di andare a sfidare il Bologna. Paolo Vannini sul Corriere dello Sport racconta una gara che ha regalato sette reti, un gol annullato dal Var agli ospiti e un finale movimentato.

Il copione, per certi versi, ha ricordato quello visto ad Arezzo. Il Palermo è andato avanti di due reti, ha dato l’impressione di avere la partita sotto controllo e poi si è fatto raggiungere nel giro di pochi minuti. Anche stavolta, però, la squadra di Filippo Inzaghi ha trovato la forza per reagire e riprendersi la vittoria.





Strefezza apre lo spettacolo

Rispetto alla trasferta di Arezzo, Inzaghi cambia praticamente tutto. L’unico confermato nell’undici iniziale è Strefezza, anche per un’indisposizione di Gyasi.

La scelta viene premiata già al 9’: Strefezza controlla il pallone servito da Gomes, supera Castellini e porta avanti il Palermo.

Il Mantova, che Modesto modifica soltanto in tre elementi rispetto alla vittoria contro l’Empoli, perde presto Trimboli per problemi muscolari ma non rinuncia a giocare. Nel finale della prima frazione gli ospiti trovano anche il gol con Gliozzi, cancellato però dal Var.

Subito dopo arriva invece il raddoppio rosanero. Vavassori conquista il rigore per il fallo di Castellini e Palumbo trasforma dal dischetto.

Il Mantova rimonta in pochi minuti

Nella ripresa la partita cambia. Modesto inserisce forze fresche e il Mantova aumenta velocità e pericolosità. Prima Ruocco e poi Kouda riportano il risultato in equilibrio.

Per Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la dinamica richiama inevitabilmente quanto accaduto ad Arezzo: doppio vantaggio del Palermo e rimonta avversaria in pochissimo tempo.

La squadra di Inzaghi, però, reagisce ancora. Il tecnico ha nel frattempo inserito Pohjanpalo, risparmiato nella prima ora di gioco, e proprio il finlandese diventa determinante.