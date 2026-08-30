Il Palermo vince col brivido ad Arezzo. Augello sul finale firma il 2-3

Torna in campo il Palermo di mister Inzaghi. Dopo la vittoria nella prima giornata al Barbera per 1-0, i rosanero volano ad Arezzo per una sfida già importante ma insidiosa. Inzaghi si affida immediatamente a Mattia Perin tra i pali, tornano Bani e Pierozzi. Mentre Ste fez a ed Hernani partono dal 1’.

La squadra di Inzaghi non domina i padroni di casa che mostrano tutta la loro qualità. Un super Arena mette in difficoltà Angelo, ma i rosanero riescono a resistere. A Johnsen e Ranocchia, rispondono Tavernelli e Cianci. Ci pensa Angello, però, che al 90+6’ la decide. Il Palermo è a punteggio pieno alla seconda giornata.





SECONDO TEMPO

90+7’ – Termina il match. I rosanero col brivido vincono 2-3.

90+5’ – GOL PALERMO, AUGELLO TORNA AVANTI. Da angolo la palla viene rinviata fuori area, arriva Augello che al volo la risolve.

90+3’ – Occasione Palermo. Segre calcia dal limite e trova una deviazione, poi una mischia. Gabrielloni solo davanti al portiere

90’ – Sono 5’ di recupero.

86’ – Cambia ancora l’Arezzo. Fuori Tavernelli, dentro Varela.

85’ – Ci prova Ranocchia da calcio piazzato. Posizione troppo distante, Nunziata blocca agevolmente.

82’ – Ultima sostituzione rosanero. Fuori Pohjanpalo, dentro Gabrielloni,

76’ – Cambia Bucchi. Fuori Cianci per Cerri, fuori anche Sala per Eklu.

75’ – PAREGGIA L’AREZZO. Pattarello trova sulla sinistra Tavernelli che calcia e trova la deviazione di Gyasi, traiettoria imparabile per Perin.

72’ – Occasione sprecata per il Palermo. Ranocchia lancia Vavassori che crossa al centro, un solitario Gyasi non riesce a spedire in rete.

70’ – Cambia anche l’Arezzo. Fuori Arena per Pattarello.

67’ – Si divora il terzo gol Segre. Cross di Augello per il centrocampista solo in area, Nunziata si oppone.

66’ – Corre ai ripari Inzaghi. Dentro Cassandro ed Estevez, fuori Hernani e Pierozzi.

65’ – Rischia il pari l’Arezzo. Tavernelli semina il panico dalla sinistra, il suo cross per Sala è pericoloso. Ma la palla scivola fuori,

60’ – GOL PER L’AREZZO CHE ACCORCIA. Tavernelli dalla sinistra sposta palla e va al cross al centro. Cianci dimenticato da Ceccaroni insacca in rete.

59’- Doppio cambio rosanero. Fuori Strefezza e Johnson, dentro Vavassori e Gyasi.

58’ – Ci prova l’Arezzo. Il solito Arena ci prova dalla destra, parte un cross pericoloso allontanato da Perin.

55’ – RADDOPPIO ROSANERO! Ranocchia da fermo calcia trovando una traiettoria imparabile per Nunziata. I rosanero raddoppiano.

52’- Attacca il Palermo. Strefezza va da Johnson che crossa, palla troppo dalle parti di Nunziante.

50’ – Fase di stallo del match. Entrambe le squadre cercano di prendere il possesso della palla e della scena.

47’ – Subito chiamato in causa Perin. Righetti calcia da lontanissimo, l’estremo difensore si oppone.

46’ – Si riparte, nessuna sostituzione da ambo i lati.

PRIMO TEMPO

Fischia Marinelli, termina la prima frazione, Palermo avanti.

45 + 2’ – L’Arezzo costruisce, Arena dal limite calcia. Palla deviata in angolo.

45’ – Sono 3’ di recupero.

44’ – Arriva il primo giallo del match per i rosanero. Ammonito Strefezza.

40’ – Sfiora un super gol Strefezza. Scambio Johnsen-Segre, la palla arriva al n. 7 che calcia di prima col mancino. Miracolo di Nunziante.

39’ – Altro tiro in porta per i padroni di casa. Sala salta un uomo e calcia, Perin blocca.

36’ – Calcia in porta l’Arezzo. Sala recupera palla e serve Righetti che col mancino tira, palla fuori.

35’ – Attacca l’Arezzo, i rosanero cercano di chiudere gli spazi e difendersi.

29’ – Momento favorevole per l’Arezzo che attacca. Bucchi protesta per una rimessa laterale, ammonito.

26’- Altro scambio Strefezza-Hernani, il cross al centro del n.7 è, però, facilmente gestibile.

20’ – GOL PER IL PALERMO! Altra azione corale dei rosanero, da rimessa laterale arriva la spiazzata di Bani e un susseguirsi di cross. Alla fine Johnsen è al posto giusto e insacca in rete.

14’ – GOL ANNULLATO AI ROSANERO. Segre spinge in rete al termine di una bellissima azione corale. Hernani era però oltre, si alza la bandierina.

9’ – Ottima parata di Perin. Tavernelli rientra e tira, il portiere si oppone.

6’- Gioca bene l’Arezzo, ma l’azione si ferma per uno scontro fortuito tra Hernani e Marinelli.

4’ – Squillo Palermo. Pierozzi dalla destra crossa per Hernani, che di testa spara fuori misura.

2’ – Parte bene l’Arezzo. Grande azione con costruzione veloce, l’azione termina sulle mani di Perin.

1’ – Primo possesso per i padroni di casa.

Fischia il direttore di gara, inizia il match.

TABELLINO: Johnsen 20’ (Pa); Ranocchia 55’ (Pa); Cianci 60’ (Ar); Tavernelli 75’ (Ar); Angelo 90+6’ (Pa)

AMMONITI: Bucchi (Ar); Strefezza (Pa); Estevez (Pa)

FORMAZIONI:

AREZZO: 14 Nunziante, 5 Illanes, 6 Renzi, 13 Gilli, 16 Sala, 17 Ionita (C), 21 Tavernelli, 30 Arena, 37 Righetti, 71 Cianci, 78 Iaccarino.

A disposizione: 22 Serban, 90 Seculin, 2 Mena, 4 Coppolaro, 7 Leone, 8 Eklu, 9 Cerri, 10 Pattarello, 11 Varela, 23 Viviani, 24 Chierico, 32 Cagnano.

Allenatore: Bucchi.

PALERMO: 1 Perin, 3 Augello, 7 Strefezza, 8 Segre, 10 Ranocchia, 13 Bani (C), 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 23 Hernani, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni

A disposizione: 12 Nespola, 14 Fortin, 6 Gomes, 9 Vavassori, 11 Gyasi, 24 Estevez, 29 Peda, 33 Bozzolan, 84 Cassandro, 93 Barba, 96 Magnani, 99 Gabrielloni.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Livio Marinelli (Tivoli).

Primo assistente: Stefano Galimberti (Seregno).

Secondo assistente: Glauco Zanellati (Seregno).

Quarto ufficiale: Marco Di Loreto (Terni).

VAR: Luca Massimi (Termoli).

AVAR: Simone Galipò (Firenze).