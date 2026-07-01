Coppa Italia Primavera, definito il tabellone: il Palermo sfiderà il LR Vicenza al primo turno
La Lega Serie A ha ufficializzato il tabellone della Coppa Italia Primavera 2026/27. Il Palermo debutterà nel primo turno preliminare, dove affronterà il LR Vicenza.
La sfida è in programma sabato 22 agosto 2026. In caso di qualificazione, i rosanero affronteranno nel secondo turno preliminare la vincente della sfida tra Bari e Padova, in calendario il 5 settembre.
Proseguendo il cammino, agli eventuali trentaduesimi di finale il Palermo troverebbe lo Spezia, mentre ai sedicesimi potrebbe incrociare il Torino. Agli ottavi di finale, invece, il possibile avversario sarebbe il Cesena, prima di un eventuale quarto di finale contro il Napoli e una possibile semifinale con la Roma.
Nella parte alta del tabellone figurano invece squadre come Atalanta, Juventus, Lecce, Cagliari, Sassuolo e Modena.
La finale della Coppa Italia Primavera 2026/27 è in programma mercoledì 28 aprile 2027.