Palermo, il saluto del club a cinque giocatori: «È stato bello lottare insieme, grazie ragazzi»

Con un post pubblicato sui propri canali social, il Palermo ha salutato ufficialmente cinque calciatori che non faranno parte della rosa nella stagione 2026/27.

Il messaggio del club è semplice ma significativo: «È stato bello lottare insieme, grazie ragazzi ❤️», accompagnato dalle immagini di Alfred Gomis, Bartosz Bereszynski, Alessandro Veroli, Giovane e Rui Modesto.





Per Gomis e Bereszynski si conclude definitivamente l’avventura in rosanero dopo la scadenza dei rispettivi contratti. Entrambi lasciano Palermo da svincolati dopo aver dato il proprio contributo, in campo e soprattutto all’interno dello spogliatoio.

Discorso diverso, invece, per Giovane, Veroli e Rui Modesto. I tre calciatori fanno ritorno ai rispettivi club di appartenenza dopo la conclusione del prestito e non proseguiranno la loro esperienza con la maglia rosanero.

Con questo messaggio il Palermo chiude ufficialmente un capitolo della scorsa stagione, salutando cinque protagonisti che, a vario titolo, hanno fatto parte del percorso della squadra.