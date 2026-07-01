Palermo, il saluto del club a cinque giocatori: «È stato bello lottare insieme, grazie ragazzi»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (105) giovane

Con un post pubblicato sui propri canali social, il Palermo ha salutato ufficialmente cinque calciatori che non faranno parte della rosa nella stagione 2026/27.

Il messaggio del club è semplice ma significativo: «È stato bello lottare insieme, grazie ragazzi ❤️», accompagnato dalle immagini di Alfred Gomis, Bartosz Bereszynski, Alessandro Veroli, Giovane e Rui Modesto.


Per Gomis e Bereszynski si conclude definitivamente l’avventura in rosanero dopo la scadenza dei rispettivi contratti. Entrambi lasciano Palermo da svincolati dopo aver dato il proprio contributo, in campo e soprattutto all’interno dello spogliatoio.

Discorso diverso, invece, per Giovane, Veroli e Rui Modesto. I tre calciatori fanno ritorno ai rispettivi club di appartenenza dopo la conclusione del prestito e non proseguiranno la loro esperienza con la maglia rosanero.

Con questo messaggio il Palermo chiude ufficialmente un capitolo della scorsa stagione, salutando cinque protagonisti che, a vario titolo, hanno fatto parte del percorso della squadra.

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