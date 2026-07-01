Palermo, svelata la nuova maglia Home 2026/27: torna il nero nel concept “Marked in Black”

Il Palermo ha alzato il sipario sulla nuova Home Kit 2026/27, realizzata da PUMA, che sarà indossata dalla Prima Squadra maschile, dalla Prima Squadra femminile e da tutte le formazioni del settore giovanile nel corso della prossima stagione.

La principale novità è rappresentata dal ritorno del nero, che torna protagonista accanto al tradizionale rosa. Il nuovo design rompe con il recente passato e introduce un look caratterizzato da linee irregolari, graffi e saette che attraversano la maglia, conferendole un’identità più aggressiva e dinamica.





Il concept scelto per il lancio è “Marked in Black”, un messaggio che racconta l’identità del club e dei suoi tifosi. Il nero diventa il simbolo di coraggio, appartenenza e determinazione, mentre il rosa continua a rappresentare il cuore pulsante del Palermo, arricchito però da una nuova energia e da una forte carica identitaria.

Dal punto di vista estetico, la nuova divisa abbina le tonalità Team Light Pink e Wild Pink ai dettagli Puma Black. La maglia presenta un moderno colletto a V, maniche bicolore e, sul retro del colletto, la scritta “PALERMO”, ulteriore richiamo al legame tra il club, la città e la propria comunità.

Grande attenzione anche alla sostenibilità. La nuova Home Kit è realizzata in 100% poliestere riciclato, utilizza la tecnologia PUMA dryCELL per favorire traspirazione e comfort durante l’attività sportiva e integra l’innovativa tecnologia RE:FIBRE, grazie alla quale il capo contiene almeno il 95% di materiali riciclati.

La nuova maglia Home del Palermo è già disponibile negli store ufficiali del club e presso i rivenditori autorizzati.