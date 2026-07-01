Palermo, Bovo saluta i rosanero: «È dura lasciarli, ma sarà solo un arrivederci»

Si chiude l’esperienza di Cesare Bovo nel settore giovanile del Palermo. L’ex difensore rosanero, che nell’ultima stagione ha guidato l’Under 17, ha affidato ai social un lungo messaggio di saluto, ringraziando il club e i ragazzi allenati durante l’ultimo anno.

Bovo ha ripercorso le emozioni vissute sulla panchina dell’Under 17, sottolineando quanto questa esperienza lo abbia arricchito sia dal punto di vista umano sia professionale.





«Termina una stagione stupenda che mi ha permesso di conoscere una parte di me… che mi ha fatto capire ancora meglio quella che è la mia strada. L’ho capito grazie ai miei ragazzi dell’U17… dei ragazzi fantastici che porterò per sempre con me. Per un attimo ho accarezzato il sogno di accompagnarli nel loro percorso di crescita. Sarebbe stato per me il massimo».

L’ex difensore ha poi voluto ringraziare tutte le persone che hanno condiviso con lui questa esperienza:

«Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato a rendere questo viaggio davvero speciale: a Gianfranco, Giulio, Francesco, Giovanni, Nicolò, il Dott. Francesco, i Fisio Peppe e Antonino e a tutti gli altri che hanno condiviso con noi l’annata! Grazie a chi mi ha dato questa possibilità».

Infine, il messaggio più sentito rivolto al Palermo e ai suoi colori:

«Il Palermo è casa mia… questi colori mi rappresentano, e continuerò a esserne il primo tifoso. È dura salutarli, ma sono sicuro sarà solo un arrivederci!! Forza Palermo 🩷🖤».

L’avventura di Cesare Bovo sulla panchina dell’Under 17 si conclude così dopo una stagione di crescita, con l’ex centrale che lascia aperta la porta a un possibile ritorno in rosanero.