Palermo, Bovo saluta i rosanero: «È dura lasciarli, ma sarà solo un arrivederci»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
PALERMO MELITA 5-1 (104) Bovo

Si chiude l’esperienza di Cesare Bovo nel settore giovanile del Palermo. L’ex difensore rosanero, che nell’ultima stagione ha guidato l’Under 17, ha affidato ai social un lungo messaggio di saluto, ringraziando il club e i ragazzi allenati durante l’ultimo anno.

Bovo ha ripercorso le emozioni vissute sulla panchina dell’Under 17, sottolineando quanto questa esperienza lo abbia arricchito sia dal punto di vista umano sia professionale.


«Termina una stagione stupenda che mi ha permesso di conoscere una parte di me… che mi ha fatto capire ancora meglio quella che è la mia strada. L’ho capito grazie ai miei ragazzi dell’U17… dei ragazzi fantastici che porterò per sempre con me. Per un attimo ho accarezzato il sogno di accompagnarli nel loro percorso di crescita. Sarebbe stato per me il massimo».

L’ex difensore ha poi voluto ringraziare tutte le persone che hanno condiviso con lui questa esperienza:

«Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato a rendere questo viaggio davvero speciale: a Gianfranco, Giulio, Francesco, Giovanni, Nicolò, il Dott. Francesco, i Fisio Peppe e Antonino e a tutti gli altri che hanno condiviso con noi l’annata! Grazie a chi mi ha dato questa possibilità».

Infine, il messaggio più sentito rivolto al Palermo e ai suoi colori:

«Il Palermo è casa mia… questi colori mi rappresentano, e continuerò a esserne il primo tifoso. È dura salutarli, ma sono sicuro sarà solo un arrivederci!! Forza Palermo 🩷🖤».

L’avventura di Cesare Bovo sulla panchina dell’Under 17 si conclude così dopo una stagione di crescita, con l’ex centrale che lascia aperta la porta a un possibile ritorno in rosanero.

Altre notizie

Screenshot 2026-07-01 100222

Palermo, svelata la nuova maglia Home 2026/27: torna il nero nel concept “Marked in Black”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

Tuttosport: “Palermo scatenato. Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
Screenshot 2026-07-01 081616

Repubblica: “Palermo, colpi per la A. Estevez ha firmato: in arrivo Cassandro”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (86) gomis pierozzi gomes

Giornale di Sicilia: “Palermo, si chiude l’avventura di Gomis e Bereszynski”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
marino

Giornale di Sicilia: “Marino promuove Estevez: «È il profilo giusto per il Palermo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
inzaghi mirri gardini osti (9)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo stand-by. No del Mantova alla prima offerta per Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
Screenshot 2026-07-01 073939

Giornale di Sicilia: “Palermo, ecco il primo colpo. Adesso Hernani e Cassandro”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
Palermo pisa primo tempo 2-0 (24) moreo

La Nazione Pisa: “Palermo, frenata per Moreo. Marin saluta il Pisa e vola negli Emirati”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
e9d40230c4

Corriere dello Sport: “Calori: «La Serie B dimostra che si può vincere con i giovani. Il Palermo ha pagato la pressione»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
Screenshot 2026-07-01 061601

Corriere dello Sport: “Palermo, oggi il giorno della nuova maglia”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
palermo manchester city (127) osti Mirri

Corriere dello Sport: “Palermo, ufficiale Estevez: ora Osti cerca anche il vice Joronen”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
zito-luvumbo-centre-forward-of-mallorca-and-angola-during-the-laliga-ea-sports-match-between

Corriere dello Sport: “Palermo, Luvumbo resta la priorità ma cresce l’attesa: i rosanero chiedono una risposta”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-01 100222

Palermo, svelata la nuova maglia Home 2026/27: torna il nero nel concept “Marked in Black”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
PALERMO MELITA 5-1 (104) Bovo

Palermo, Bovo saluta i rosanero: «È dura lasciarli, ma sarà solo un arrivederci»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
Screenshot 2026-07-01 092200

Tuttosport: “AIA, al via le nomine: Madonia promosso in CAN A-B, Orsato favorito come designatore”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

Tuttosport: “Palermo scatenato. Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
gorgone pescara

Gazzetta dello Sport: “Catanzaro, salta Turati: Gorgone è il nuovo favorito. Palermo accelera sul mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026