Tuttosport: “AIA, al via le nomine: Madonia promosso in CAN A-B, Orsato favorito come designatore”
L’Associazione Italiana Arbitri si prepara a inaugurare una nuova fase dopo una stagione particolarmente complessa. Come riporta Tuttosport, il Comitato Nazionale dell’AIA, attualmente privo di un presidente dopo la decadenza di Antonio Zappi, avvierà oggi i lavori dedicati alle nomine degli organici arbitrali per la stagione 2026/2027.
La giornata sarà dedicata alle audizioni delle varie commissioni, chiamate a definire gli elenchi di arbitri, assistenti e osservatori che opereranno nei campionati professionistici del prossimo anno.
Tra le principali novità, Tuttosport segnala la promozione dalla CAN C alla CAN A-B di cinque direttori di gara: Mattia Drigo della sezione di Portogruaro, Alberto Poli di Verona, Marco Di Loreto di Terni, Edoardo Mazzoni di Prato e Dario Madonia della sezione di Palermo, che approderanno così nei campionati di Serie A e Serie B.
Resta invece da chiarire la posizione dell’arbitro Federico Dionisi della sezione de L’Aquila. Secondo Tuttosport, il suo futuro sarà uno dei temi più delicati delle riunioni, dopo le polemiche nate nelle ultime settimane della passata stagione riguardo alla sua posizione in graduatoria.
L’appuntamento più importante è però fissato per il 7 luglio, quando saranno ufficializzati i responsabili degli organi tecnici dell’AIA, compreso il nuovo designatore arbitrale della Serie A.
La decisione spetterà a Domenico Messina, nuovo direttore tecnico dell’Associazione Italiana Arbitri, che inizierà ufficialmente il proprio incarico proprio in queste ore.
Per raccogliere l’eredità di Gianluca Rocchi, ancora in attesa degli sviluppi dell’inchiesta della Procura di Milano, il candidato favorito è Daniele Orsato, reduce dall’esperienza come responsabile della CAN Serie C. Al suo posto dovrebbe invece essere promosso Paolo Dondarini, anch’egli ex arbitro internazionale.