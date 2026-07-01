Tuttosport: “Palermo scatenato. Serie B, tutte le trattative del giorno”

Palermo inaugura il proprio mercato con il primo acquisto ufficiale e continua a muoversi con decisione per costruire una squadra all’altezza delle ambizioni di promozione. Come riporta Tuttosport, il club rosanero ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista argentino Nahuel Estevez, svincolatosi dal Parma dopo quattro stagioni in Emilia. Nell’ultima Serie A il classe 1995 ha collezionato 35 presenze e un assist.

Il mercato del Palermo non si ferma. Tuttosport riferisce che è ormai definita anche l’operazione con il Como per Tommaso Cassandro, reduce dall’ottima stagione disputata con il Catanzaro, chiusa con 38 presenze, quattro reti e tre assist. Il difensore è atteso a breve per le visite mediche. Proseguono inoltre i contatti con l’Udinese per riportare in rosanero Rui Modesto, protagonista nella seconda parte della scorsa stagione, mentre resta aperto il duello con il Verona per Davide Bragantini del Mantova.





Proprio il Verona continua a essere protagonista del mercato. Come evidenzia Tuttosport, il club scaligero è in vantaggio nella corsa all’attaccante Gabriele Artistico, autore di 13 gol con lo Spezia nell’ultimo campionato di Serie B. Il centravanti è di proprietà della Lazio e il Verona, forte delle risorse economiche garantite dal paracadute e dalle recenti plusvalenze, appare la società meglio attrezzata per chiudere l’operazione.

Il Vicenza è vicino a completare un doppio colpo offensivo. È praticamente definito l’arrivo di Gabriele Moncini, che si svincolerà dal Bari dopo la retrocessione dei pugliesi, mentre dalla Juventus Next Gen è in arrivo anche Alessandro Pietrelli. Il vero colpo dei biancorossi, però, è rappresentato dal difensore Riccardo Marchizza, pronto a firmare un contratto triennale dopo la conclusione della sua esperienza al Frosinone.

L’Avellino continua a lavorare con decisione sui giovani della Juventus Next Gen. Tuttosport sottolinea che sono ormai definiti gli arrivi del terzino sinistro Brando Moruzzi e del centrocampista Giacomo Faticanti, entrambi classe 2004, destinati a rinforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore.

Il Catanzaro, invece, ha chiuso per il difensore Nicolò Postiglione, proveniente dal Pineto dopo una stagione da protagonista in Serie C. Il Sudtirol è vicino a ufficializzare due innesti nel reparto arretrato: Marco Varnier, svincolato dalla Juve Stabia, e Giacomo Stabile, reduce dall’esperienza con il Bari.

Tra le operazioni già definite figura anche quella del Benevento, che ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Emanuele Schimmenti, arrivato dal Potenza dopo una stagione chiusa con quattro gol e otto assist. L’Arezzo, invece, accoglie in prestito dal Parma il giovane terzino destro Marlon Mena Martinez, mentre la Juve Stabia ha rinnovato fino al 2027 il contratto del centrocampista Christian Pierobon e continua a seguire Manuele Castorani del Potenza come possibile rinforzo per la mediana.