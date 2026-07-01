Gazzetta dello Sport: “Catanzaro, salta Turati: Gorgone è il nuovo favorito. Palermo accelera sul mercato”

Clamoroso cambio di scenario sulla panchina del Catanzaro. Quando l’annuncio di Marco Turati sembrava ormai soltanto una formalità, il tecnico ha deciso di rinunciare all’incarico, costringendo il club calabrese a cambiare rapidamente rotta. La Gazzetta dello Sport racconta che la società ha già individuato il sostituto in Giorgio Gorgone, per il quale è pronto un contratto biennale.

L’accordo con Turati era stato raggiunto da diverse settimane e il tecnico aveva già partecipato ai primi confronti con il direttore sportivo Ciro Polito sulle strategie di mercato, oltre ad aver visitato le strutture del ritiro di Livigno. La recente ammissione al Master UEFA Pro di Coverciano sembrava rappresentare l’ultimo passo verso l’inizio dell’avventura in Serie B, ma la scelta finale è stata diversa: Turati tornerà infatti allo Spezia per lavorare nuovamente con Guido Angelozzi.





Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, il Catanzaro ha reagito immediatamente bloccando Gorgone, pronto a diventare il quarto allenatore nelle ultime quattro stagioni. Dopo Vincenzo Vivarini, Fabio Caserta e Alberto Aquilani, il club del presidente Floriano Noto riparte da un nuovo tecnico, mantenendo però una continuità progettuale che negli ultimi anni ha portato due quinti posti, un sesto posto, due semifinali e una finale playoff.

Gorgone erediterà una squadra che manterrà gran parte dell’ossatura protagonista dell’ultima stagione. Pietro Iemmello resterà il punto di riferimento del gruppo insieme a elementi come Mirko Pigliacelli, Federico Antonini, Pittarello e Alesi. Sul tavolo ci sono inoltre i rinnovi di Marco Pompetti, Jacopo Petriccione e Simone Pontisso, con quest’ultimo che presenta la situazione più complessa.

Sul fronte mercato, la Gazzetta dello Sport sottolinea come siano ormai destinati alla cessione i due gioielli del club. Mattia Liberali è vicino al Como, che dovrebbe esercitare la clausola rescissoria da sei milioni di euro, metà dei quali finiranno al Milan, mentre Costantino Favasuli continua a essere seguito da Sassuolo, Roma e Napoli.

Per quanto riguarda gli arrivi, il primo rinforzo dovrebbe essere il difensore Nicolò Postiglione, classe 2005 del Pineto. Il direttore sportivo Polito lavora inoltre con il Como per ottenere il rinnovo dei prestiti di Rispoli e Fellipe Jack, mentre proseguono i contatti con l’Inter per l’esterno Matteo Cocchi, confermando la volontà di costruire ancora una volta una squadra ricca di giovani talenti.

Nella consueta panoramica di mercato, la Gazzetta dello Sport segnala anche che Gabriele Artistico, autore di 13 reti con lo Spezia, piace al Verona, anche se l’operazione resta complessa perché l’attaccante spera di continuare a giocare in Serie A. Il Modena è vicino a Daniele Montevago, mentre il Palermo, dopo aver ufficializzato Nahuel Estevez, è pronto ad annunciare anche Hernani e Filippo Cassandro.

Alla Sampdoria arrivano segnali positivi per il difensore Stefan Gartenmann, che si avvicina alla firma di un contratto biennale. Il Vicenza è ai dettagli per Gabriele Moncini e Riccardo Marchizza, mentre il Sudtirol lavora agli arrivi di Giacomo Stabile e Marco Varnier. Il Benevento, infine, dopo Emanuele Schimmenti, è pronto ad accogliere anche Antonis Siatounis, entrambi provenienti dal Potenza.

Per quanto riguarda le panchine, è atteso l’annuncio di Alessandro Diamanti al Cesena, mentre la Juve Stabia è pronta a ufficializzare Pietro De Giorgio. Rimane invece in stand-by la situazione dell’Empoli, ancora impegnato nella scelta del direttore sportivo e del nuovo allenatore, con Guido Pagliuca che resta tra i principali candidati.