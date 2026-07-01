Repubblica: “Palermo, colpi per la A. Estevez ha firmato: in arrivo Cassandro”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 1, 2026
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Il Palermo alza il livello della propria rosa e lancia un messaggio alle rivali nella corsa alla Serie A. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il club rosanero ha ufficializzato l’arrivo di Nahuel Estevez e si prepara ad accogliere anche Tommaso Cassandro, atteso a breve per le visite mediche prima della firma.

Secondo Alessandro Geraci di la Repubblica Palermo, Estevez rappresenta un innesto di assoluto spessore per il centrocampo di Filippo Inzaghi. Arrivato da svincolato dopo la conclusione dell’esperienza con il Parma, il centrocampista argentino ha firmato un contratto biennale con il Palermo e porta in dote esperienza maturata tra Serie A e Serie B, oltre a una forte personalità costruita nelle quattro stagioni vissute in Emilia.


Come evidenzia ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, cresciuto nel Comunicaciones e poi esploso con l’Estudiantes de La Plata, Estevez è approdato in Italia nel 2020 con lo Spezia, per poi vestire anche le maglie di Crotone e Parma. In quattro stagioni con i ducali ha collezionato 125 presenze, 4 gol e 5 assist, diventando uno dei leader dello spogliatoio. Dal punto di vista tattico è considerato un centrocampista capace di garantire equilibrio, recupero del pallone e qualità nell’impostazione, potendo agire sia davanti alla difesa sia come mezzala.

Il nuovo centrocampista rosanero ha già rivolto un messaggio ai tifosi del Palermo. Alessandro Geraci, sulle colonne di la Repubblica Palermo, ricorda le parole pronunciate da Estevez dopo la firma: «Ragazzi, mi farò perdonare», riferendosi al gol segnato ai rosanero il 10 dicembre 2023 nel pareggio per 3-3 contro il Parma.

Accanto all’argentino, il Palermo è pronto ad accogliere anche Tommaso Cassandro. Secondo Alessandro Geraci di la Repubblica Palermo, il difensore arriva a titolo definitivo dopo le ultime due stagioni disputate con il Catanzaro, dove ha collezionato 70 presenze, 6 gol e 5 assist, imponendosi come uno dei migliori interpreti del ruolo in Serie B.

Come sottolinea ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, Cassandro è un difensore estremamente duttile. Nato come terzino destro, può essere impiegato anche da centrale in una difesa a quattro o da braccetto in una linea a tre. Nel suo percorso professionale figurano anche le esperienze con Padova, Venezia, Bologna, Novara, Cittadella, Lecce e Como.

Fuori dal campo, il difensore si è distinto anche per il percorso universitario. Alessandro Geraci, su la Repubblica Palermo, racconta che Cassandro si è laureato in Scienze Motorie all’Università San Raffaele con una tesi dedicata al calcio femminile. Celebre l’episodio della discussione della tesi svolta in videoconferenza poche ore prima di raggiungere il ritiro del Cittadella per una partita di campionato, testimonianza della sua professionalità e dedizione.

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