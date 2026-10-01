Giornale di Sicilia: “Palermo, Perin e Hernani verso il rientro: c’è ottimismo per Empoli”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
palermo sampdoria 3-1 (69) perin

Il Palermo continua a lavorare a Torretta in vista della ripresa del campionato. La squadra di Filippo Inzaghi ha svolto una doppia seduta di allenamento, mentre restano sotto osservazione Perin e Hernani: entrambi proseguono i rispettivi programmi di recupero e filtra ottimismo in vista della trasferta contro l’Empoli.

Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, nella seduta mattutina i rosanero sono stati impegnati nei test di forza. Nel pomeriggio, invece, il lavoro si è concentrato sulla fase difensiva.


L’allenamento si è poi concluso con una partita durante la quale Inzaghi ha provato diverse situazioni tattiche, continuando così la preparazione in vista del ritorno in campo.

Perin e Hernani sotto osservazione

Il prossimo appuntamento ufficiale è in programma sabato 10 alle ore 15, quando il Palermo sarà impegnato al Castellani contro l’Empoli.

L’attenzione dello staff è rivolta anche alle condizioni di Perin e Hernani. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, entrambi stanno portando avanti il proprio percorso di recupero.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se i due potranno tornare a disposizione già per la gara contro l’Empoli. Le sensazioni, però, sono positive e c’è ottimismo sulla possibilità di recuperarli.

Per Inzaghi saranno dunque giornate importanti sia dal punto di vista tattico sia per valutare le condizioni dei giocatori ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici.

Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo sta sfruttando questi giorni per lavorare con una doppia seduta e approfondire anche gli aspetti legati alla fase difensiva.

La preparazione proseguirà a Torretta con un obiettivo preciso: arrivare nelle migliori condizioni alla trasferta del Castellani. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea in particolare l’attesa per Perin e Hernani, con i prossimi allenamenti che chiariranno definitivamente le loro possibilità di rientrare contro l’Empoli.

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