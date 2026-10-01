Euro 2032, Anello: «Palermo e il Barbera entrano ufficialmente nella nuova fase. Siamo in partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 1, 2026
anello

Palermo e lo stadio Renzo Barbera compiono un altro passo nel percorso verso Euro 2032. Dopo l’invio da parte della Figc alla Uefa dei dossier relativi alle sedi ritenute idonee a proseguire il processo di candidatura, l’assessore comunale allo Sport Alessandro Anello ha espresso soddisfazione per l’inserimento del capoluogo siciliano tra le città ancora in corsa.

«Palermo con lo stadio Renzo Barbera entra ufficialmente nella nuova fase del percorso verso Euro 2032. La Figc ieri ha inviato alla Uefa i dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il processo di candidatura per ospitare le gare del campionato europeo di calcio».


Oltre a Palermo, sono altre dodici le città indicate: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Roma, Salerno, Torino e Verona.

Anello ha quindi ricordato quale sarà il prossimo passaggio dell’iter: «La Uefa adesso svolgerà le verifiche di conformità che riguardano undici aree tematiche, tra cui la compatibilità infrastrutturale e centoventi requisiti operativi, ad esempio i servizi per i tifosi, l’accessibilità, la sostenibilità, i servizi per i media e i broadcaster, la sicurezza e l’ospitalità».

Terminata questa fase di valutazione, toccherà alla Figc procedere con la selezione definitiva: «Soltanto dopo la Figc procederà all’indicazione delle cinque sedi ospitanti».

L’assessore comunale allo Sport ha infine sottolineato il valore che l’eventuale assegnazione potrebbe avere per Palermo e per il suo territorio.

«Euro 2032 rappresenta un’opportunità per la città, può diventare motore di promozione e crescita del territorio, a partire dal miglioramento delle infrastrutture. Accogliamo quindi con soddisfazione e fiducia questa ulteriore tappa del percorso di candidatura. Siamo in partita».

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