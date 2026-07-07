Giordano, futuro in Serie B: quattro club sulle tracce dell’ex Sampdoria

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
giordano

Simone Giordano è pronto a ripartire dopo la conclusione della sua esperienza con la Sampdoria. Il terzino sinistro classe 2001, rimasto svincolato nelle scorse settimane, è finito nel mirino di diversi club di Serie B in vista della prossima stagione.

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, sarebbero ben quattro le società che hanno chiesto informazioni agli agenti del calciatore: si tratta di Cesena, Cremonese, Modena e Padova, tutte alla ricerca di un rinforzo per la corsia mancina.


Giordano arriva da un’esperienza importante con la maglia blucerchiata, con cui ha collezionato 59 presenze e due reti, intervallata dal prestito al Mantova nella seconda parte della stagione 2024/25. Nel complesso, il classe 2001 può vantare già 85 presenze in Serie B.

La sua duttilità rappresenta uno dei principali punti di forza: oltre a ricoprire il ruolo di terzino sinistro, Giordano può infatti essere impiegato anche come esterno a tutta fascia in un centrocampo a cinque, caratteristica che lo rende un profilo particolarmente appetibile sul mercato degli svincolati.

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