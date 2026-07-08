Corriere dello Sport: “Palermo, è corsa all’esterno offensivo: Compagnon resta il primo obiettivo”

Il Palermo continua a lavorare sul mercato per regalare a Filippo Inzaghi un esterno offensivo di qualità. Dopo gli arrivi di Nahuel Estevez, Tommaso Cassandro e Hernani, la priorità del direttore sportivo Carlo Osti è adesso completare il reparto avanzato. Come scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, in cima alla lista dei desideri resta Mattia Compagnon, anche se la trattativa con il Venezia non è ancora entrata nella fase decisiva.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, sul talento del Venezia si è inserita anche la Cremonese, aumentando la concorrenza per il Palermo. Per questo motivo la dirigenza rosanero continua a mantenere aperte anche altre piste per non farsi trovare impreparata.





Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, tra i profili maggiormente seguiti c’è ancora Rui Modesto, rientrato all’Udinese dopo il mancato riscatto da parte del Palermo. Il nazionale angolano continua a essere molto apprezzato da Filippo Inzaghi e la società ha già avviato nuovi contatti con il club friulano. Al momento, però, resta una distanza sulla formula dell’operazione: il Palermo vorrebbe riportarlo in Sicilia con un nuovo prestito, mentre l’Udinese è orientata a una cessione a titolo definitivo.

Per Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, tra le alternative resta vivo anche il nome di Pontus Almqvist del Parma, altro esterno offensivo seguito con attenzione dal direttore sportivo Carlo Osti.

Nel frattempo il Palermo valuterà anche le risorse già presenti in organico. Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport sottolinea che Emanuel Gyasi partirà regolarmente per il ritiro in Trentino-Alto Adige, forte anche della gioia per la recente nascita del figlio Alessandro. L’esterno italo-ghanese proverà a convincere Filippo Inzaghi dopo una stagione al di sotto delle aspettative, ma il suo futuro resta in bilico. Gyasi, infatti, insieme a Le Douaron, è tra i calciatori che potrebbero lasciare il Palermo qualora si rendesse necessario liberare uno slot Over 23 per fare spazio a nuovi innesti Under.