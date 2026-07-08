Corriere dello Sport: “Serie B, il mercato accelera: Sampdoria, Pisa, Catanzaro, Empoli e Arezzo protagoniste”

Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo con numerose operazioni che coinvolgono le protagoniste del prossimo campionato. Tra acquisti già definiti, trattative in fase avanzata e strategie in vista dell’inizio dei ritiri, le società stanno lavorando per consegnare agli allenatori organici sempre più competitivi. Come racconta il Corriere dello Sport, sono giorni intensi per dirigenti e direttori sportivi, impegnati sia sul fronte degli innesti sia su quello delle uscite.

L’Arezzo prosegue il lavoro di costruzione della rosa partendo dalla difesa. Dopo aver sistemato il reparto portieri con Nunziante e Seculin, il direttore sportivo Nello Cutolo ha rinforzato la corsia destra con l’arrivo di Marlon Mena Martinez, classe 2006, prelevato dal Parma. Il laterale, nato a Parma ma di origini dominicane, si giocherà una maglia da titolare con il confermato Renzi.





Come evidenzia il Corriere dello Sport, il club amaranto ha poi chiuso anche l’operazione che porta a Julian Illanes, difensore reduce da tre stagioni alla Carrarese con 62 presenze e tre reti. Il centrale ha firmato un contratto triennale e ritroverà in Toscana l’ex compagno Coppolaro. Restano vivi anche i contatti per Alessandro Di Bitonto, giovane difensore del Sassuolo reduce dall’esperienza al Gubbio, mentre in attacco il nome emerso è quello di Alvin Okoro del Venezia. Intanto la risposta della piazza continua a essere straordinaria, con oltre quattromila abbonamenti già sottoscritti.

La Sampdoria è pronta ad accogliere uno dei colpi più importanti dell’estate. Lorenzo Insigne, dopo la retrocessione con il Pescara, ha scelto il progetto blucerchiato ed è atteso al Mugnaini per visite mediche e firma sul contratto annuale con opzione di rinnovo legata al raggiungimento del 50% delle presenze. Domenica raggiungerà i compagni nel ritiro di Ponte di Legno.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il club ligure è vicino anche agli arrivi del portiere Giacomo Bianchi dal Vicenza e del difensore Federico Pozzi dall’Atalanta, proseguendo così il lavoro di rinnovamento voluto da Bernardo Corradi.

Anche il Padova ha definito un’importante operazione ufficializzando l’acquisto a titolo definitivo di Luca Zanimacchia dalla Cremonese, con il giocatore che ha firmato un contratto triennale. Contestualmente il club grigiorosso ha salutato Tommaso Duca, ceduto alla Folgore Caratese, mentre Federico Ragnoli Galli e Michele Paganotti sono stati girati in prestito all’Ospitaletto Franciacorta. L’Avellino, invece, ha blindato Patrick Enrici, che ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2029.

Uno dei movimenti più interessanti riguarda il Pisa, ormai vicinissimo a Giuseppe Leone. Il regista della Juve Stabia è pronto a trasferirsi in Toscana grazie alla clausola rescissoria prevista nel suo contratto, con il club nerazzurro che ha già predisposto un accordo triennale. Sempre con la Juve Stabia il Pisa continua a parlare anche del portiere Alessandro Confente, mentre potrebbe percorrere il tragitto inverso Simone Scuffet. Le Vespe, nel frattempo, seguono l’attaccante dell’Atalanta Dominic Vavassori.

Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, anche il Cesena guarda con attenzione al mercato di Serie C. Il primo obiettivo è il centrocampista Luca Schirone del Pineto, protagonista nelle ultime tre stagioni con 71 presenze, nove gol e nove assist. Parallelamente prende forma lo staff tecnico di Alessandro Diamanti, che sarà affiancato da Romano Perticone, Davide Farina, Leroy Almenara, Sebastiano Disco, oltre ai confermati Giorgio D’Urbano e Federico Agliardi, con Antonio Narciso promosso dal settore giovanile.

La Cremonese continua invece a lavorare sia sul mercato in entrata sia su quello in uscita. Dopo aver accolto Tommaso Berti, il club grigiorosso ha intensificato i contatti con il Como per arrivare al difensore Fellipe Jack, mentre tra gli obiettivi offensivi è spuntato anche Mattia Compagnon, reduce dalla promozione in Serie A con il Venezia. In uscita, oltre a Zanimacchia, sono stati definiti anche i trasferimenti di Tommaso Duca, Federico Ragnoli Galli, Michele Paganotti ed Emanuele Bassi.

In casa Empoli la priorità resta la programmazione della nuova stagione. Dopo l’arrivo del direttore sportivo Fabio Artico, è attesa l’ufficializzazione del ritorno di Guido Pagliuca in panchina, mentre sul fronte societario restano vivi gli interessi di tre fondi d’investimento, due statunitensi e uno italiano.

Sul mercato, spiega il Corriere dello Sport, il club toscano ha salutato i giocatori rientrati dai prestiti e punta ora sulla crescita dei giovani. Il portiere Jacopo Seghetti e il difensore Lorenzo Tosto, reduci dall’esperienza al Livorno, faranno parte della prima squadra, mentre Emiliano Filippis potrebbe nuovamente partire in prestito. Tra gli obiettivi di mercato torna d’attualità il difensore Marco Bellich, già allenato da Pagliuca alla Juve Stabia, senza perdere di vista Simone Mazzocchi del Cosenza. In uscita restano Stiven Shpendi, Gabriele Guarino, Lorenzo Ignacchiti e Salvatore Elia, mentre il giovane Bohdan Popov continua a essere seguito con attenzione dall’Atalanta.

Tiene banco anche la situazione del Catanzaro, ancora alle prese con il caso legato a Marco Turati. L’allenatore, che aveva firmato un contratto biennale con i giallorossi, non ha ancora risolto il proprio rapporto con il club, rallentando così sia il suo passaggio allo Spezia sia l’insediamento ufficiale di Giorgio Gorgone, già scelto dalla società calabrese.

Nel frattempo il nuovo tecnico continua a lavorare dietro le quinte, mentre è ormai in arrivo il difensore Nicolò Postiglione, pronto a firmare un contratto pluriennale dopo l’esperienza al Pineto.

Secondo quanto riferisce ancora il Corriere dello Sport, il Catanzaro potrebbe presto realizzare un’importante plusvalenza con Costantino Favasuli, seguito da Napoli, Roma, Cagliari e, nelle ultime ore, anche dal Torino. Il club valuta l’esterno circa dieci milioni di euro e, insieme alla possibile cessione di Mattia Liberali al Como, punta a finanziare buona parte del mercato estivo.

Per sostituire i due talenti, il direttore sportivo Ciro Polito sta lavorando con la Juventus Next Gen per Augusto Owusu e Lorenzo Anghelè, mentre proseguono i dialoghi con Milan e Inter per arrivare ai giovani terzini Mattia Cappelletti e Matteo Cocchi, profili ritenuti ideali per il nuovo progetto tecnico giallorosso.