Palermo, svelata la nuova maglia pre-gara 2026/27: Puma punta su stile e identità rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
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Il Palermo ha presentato la nuova maglia pre-gara Puma per la stagione 2026/27, un capo che accompagnerà i rosanero durante il riscaldamento prima delle partite ufficiali e che unisce design moderno, comfort e richiami ai colori simbolo del club.

La nuova warm-up shirt si distingue per una base nera, impreziosita da maniche con grafiche geometriche nelle tonalità rosa e verde acqua, mentre sul petto trovano spazio il logo del Palermo e quello Puma, entrambi in rosa. Un look dal forte impatto visivo che richiama l’identità del club con uno stile contemporaneo.


Dal punto di vista tecnico, la maglia è stata realizzata con materiali studiati per garantire traspirabilità e gestione dell’umidità, assicurando comfort e libertà di movimento durante la fase di riscaldamento. Il taglio ergonomico favorisce la vestibilità e accompagna i movimenti dei calciatori sia in allenamento sia nel pre-partita.

Puma ha inoltre puntato su tessuti resistenti e leggeri, pensati per sostenere le sollecitazioni dell’attività sportiva senza rinunciare allo stile. La nuova maglia completa così la collezione 2026/27 del Palermo, confermando la volontà del club di coniugare tradizione e innovazione anche nell’abbigliamento tecnico.

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