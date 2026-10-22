Tuttosport: “Pisa, Bianco lancia la sfida al Palermo: i toscani possono diventare la principale antagonista dei rosanero”

Il Pisa di Paolo Bianco si candida a diventare una delle principali rivali del Palermo nella corsa alla promozione in Serie A. Dopo un avvio di stagione complicato, la formazione nerazzurra ha cambiato marcia, conquistando due vittorie consecutive al rientro dalla sosta per le Nazionali e rilanciando le proprie ambizioni.

Come evidenzia Gianluca Scaduto su Tuttosport, il Pisa è stata la squadra capace di ripartire meglio dopo la pausa, conquistando sei punti in due partite e realizzando complessivamente sei reti. Numeri che hanno permesso ai toscani di risalire fino al terzo posto, alimentando la possibilità di diventare la principale antagonista del Palermo.





Pisa, sei punti e sei gol: la svolta dopo la sosta

La formazione allenata da Paolo Bianco ha ritrovato risultati e continuità proprio nel momento in cui il campionato comincia a delineare i rapporti di forza.

Prima è arrivato il netto successo esterno per 3-0 sul campo del Vicenza, poi la vittoria casalinga per 3-1 contro la Cremonese.

Due prestazioni convincenti che hanno rilanciato il Pisa nelle zone alte della classifica.

Secondo l’analisi di Gianluca Scaduto su Tuttosport, i nerazzurri hanno raggiunto il terzo posto insieme al Modena, portandosi a una sola lunghezza dal Mantova secondo, dunque dalla zona promozione diretta.

Un rendimento che assume ancora maggiore valore considerando le difficoltà incontrate da altre formazioni indicate come possibili sorprese del campionato.

Pisa principale rivale del Palermo? L’ipotesi prende quota

Il Palermo continua a rappresentare il principale punto di riferimento del campionato, ma alle sue spalle il Pisa sta mostrando segnali di crescita sempre più evidenti.

Come sottolinea Gianluca Scaduto su Tuttosport, proprio il rallentamento di alcune squadre che avevano iniziato positivamente la stagione potrebbe favorire l’ascesa dei toscani.

La domanda è dunque inevitabile: il Pisa può diventare la vera alternativa ai rosanero nella corsa alla Serie A?

Il rendimento delle ultime giornate suggerisce che la formazione di Bianco abbia le caratteristiche per inserirsi stabilmente nella lotta per le prime posizioni.

La continuità sarà però determinante per capire se il rilancio nerazzurro rappresenti una svolta definitiva.

Dalle sconfitte con Padova ed Entella alla rinascita

La classifica del Pisa risente ancora di due pesanti battute d’arresto casalinghe maturate nelle prime giornate.

All’esordio era arrivata la sconfitta per 1-0 contro il Padova, con un gol sostanzialmente regalato agli avversari.

Successivamente, il Pisa aveva incassato un clamoroso 4-1 interno contro la Virtus Entella, un risultato che aveva fatto emergere dubbi sulla solidità della squadra.

Da allora, però, il rendimento è cambiato sensibilmente.

La formazione toscana appare oggi più organizzata e convincente, anche grazie alla crescita dei nuovi acquisti arrivati durante il mercato estivo.

Zanon, Correia e Pittarello: il mercato comincia a dare risposte

Uno degli elementi alla base della risalita riguarda proprio il contributo dei calciatori acquistati in estate.

Il Pisa ha puntato su profili in crescita, scegliendo giocatori con margini di miglioramento e caratteristiche funzionali al progetto tecnico.

Tra questi figurano Zanon, Correia e Pittarello, elementi che, dopo le difficoltà iniziali, stanno progressivamente mostrando il proprio valore.

Una strategia che sta permettendo a Paolo Bianco di costruire una squadra più competitiva, capace di reagire anche alle difficoltà vissute nella prima parte della stagione.

Come osserva Gianluca Scaduto su Tuttosport, il lavoro dell’allenatore assume particolare importanza considerando il contesto dal quale il Pisa era ripartito.

Bianco cancella le delusioni della Serie A

La scorsa stagione nella massima categoria era stata particolarmente difficile per il Pisa, mai realmente in corsa per conquistare la permanenza in Serie A.

Ripartire dopo un’annata così negativa non era semplice, soprattutto considerando la necessità di ricostruire fiducia e competitività.

Paolo Bianco sta però riuscendo a dare una nuova identità alla formazione nerazzurra, riportandola nelle zone alte della classifica cadetta.

Il Pisa sembra aver superato le difficoltà iniziali e adesso guarda con maggiore convinzione alla possibilità di giocarsi il ritorno nella massima serie.

Verona-Pisa, il prossimo esame per le ambizioni nerazzurre

Il prossimo appuntamento rappresenterà un banco di prova particolarmente significativo.

Il Pisa affronterà infatti l’Hellas Verona nella gara che chiuderà l’ottava giornata, un confronto diretto tra due formazioni retrocesse dalla Serie A e intenzionate a riconquistare la massima categoria.

La sfida potrà fornire indicazioni importanti sulle reali ambizioni delle due squadre.

Per il Pisa sarà soprattutto l’occasione di confermare la crescita delle ultime settimane e dimostrare di poter mantenere il passo delle formazioni di vertice.

Il Palermo resta il riferimento principale, ma la squadra di Bianco sta provando a inserirsi con decisione nella corsa alla promozione.