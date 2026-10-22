Repubblica Palermo: “Bani vuole esserci contro la Carrarese. Inzaghi valuta, Peda e Magnani pronti”

Il Palermo si prepara alla sfida casalinga contro la Carrarese con un dubbio importante in difesa. Mattia Bani, reduce dall’intervento chirurgico alla mano destra, vuole tornare subito a disposizione di Filippo Inzaghi e punta a una maglia da titolare per domenica al Renzo Barbera. Come racconta Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, attorno alle condizioni del capitano rosanero filtra ottimismo, anche se saranno decisive le prossime 48 ore per sciogliere le riserve sul suo impiego.

Il difensore si era infortunato dopo circa mezz’ora della trasferta di Mantova, in seguito a un duro contrasto con un avversario. Gli accertamenti avevano evidenziato una frattura del secondo metacarpo della mano destra, rendendo necessario un intervento chirurgico a Firenze, perfettamente riuscito. Secondo quanto riportato da Geraci sulle pagine di Repubblica Palermo, Bani ha già ripreso ad allenarsi con il gruppo al centro sportivo di Torretta, indossando un apposito tutore protettivo.





La volontà del capitano è quella di non fermarsi proprio nel momento migliore della stagione rosanero. Arrivato dal Genoa, lasciando la Serie A per sposare il progetto del City Football Group, Bani è diventato uno dei principali riferimenti della squadra, sia in campo sia nello spogliatoio. Come sottolinea Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il centrale ha garantito continuità e leadership, dopo aver realizzato tre reti nella passata stagione e aver già contribuito quest’anno al gol di Pohjanpalo contro l’Empoli con un assist.

L’ultima decisione spetterà comunque a Inzaghi, chiamato a valutare le condizioni del difensore anche in funzione del calendario. Il Palermo dovrà affrontare quattro partite in due settimane: Carrarese, Pisa, Vicenza e Ascoli. Un ciclo impegnativo che potrebbe suggerire prudenza nella gestione del capitano.

Le alternative non mancano. Patryk Peda è pronto a sostituire Bani e ha già offerto risposte positive nelle occasioni in cui è stato impiegato, soprattutto in Coppa Italia. In campionato ha invece raccolto 28 minuti complessivi. L’altra soluzione è Giangiacomo Magnani, utilizzato finora soltanto per una frazione di gara contro il Padova e ancora alla ricerca della migliore condizione fisica.

Come evidenzia infine Geraci su Repubblica Palermo, la sensazione è che Bani farà di tutto per essere presente dal primo minuto, ma Inzaghi non intende correre rischi inutili. La decisione arriverà dopo le ultime valutazioni dello staff, con Peda e Magnani pronti a garantire alternative alla retroguardia rosanero.