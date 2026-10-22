Giornale di Sicilia: “Palermo, il poker per tentare la fuga. Inzaghi cerca la quarta vittoria consecutiva”

Tre vittorie consecutive per conquistare la vetta, una quarta per provare a dare un ulteriore strappo al campionato. Il Palermo si prepara ad affrontare la Carrarese con l’obiettivo di prolungare la propria striscia positiva e consolidare il primato in Serie B. Come evidenzia Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la formazione di Filippo Inzaghi vuole centrare il quarto successo di fila, un traguardo che rappresenterebbe un altro passo importante in questo avvio di stagione.

Il Palermo arriva all’appuntamento del Renzo Barbera dopo aver superato Padova, Empoli e Mantova. Prima il 2-1 casalingo firmato dalla doppietta di Vavassori, poi il 4-2 in rimonta al Castellani e infine il 2-0 sul campo del Mantova, deciso dalle reti di Segre e Hernani. Come sottolinea Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, il bilancio delle ultime tre giornate parla di otto gol realizzati e tre subiti, numeri che confermano la crescita offensiva e la capacità dei rosanero di adattarsi alle diverse situazioni di gioco.





La sfida contro la Carrarese assume un significato particolare anche dal punto di vista statistico. Secondo quanto ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, negli ultimi anni il Palermo si è più volte fermato a tre vittorie consecutive, senza riuscire a centrare il poker. Per Inzaghi sarebbe la prima serie di quattro successi di fila sulla panchina rosanero, un risultato che permetterebbe alla squadra di rafforzare ulteriormente le proprie ambizioni.

Per ritrovare una striscia più lunga bisogna tornare alla stagione 2013/14, quella della promozione in Serie A con Giuseppe Iachini, quando il Palermo riuscì a conquistare sei vittorie consecutive nel campionato cadetto. Anche nella massima serie esiste un precedente significativo: nel 2006/07, sotto la guida di Francesco Guidolin, i rosanero ottennero cinque successi di fila, stabilendo la loro migliore sequenza di vittorie in Serie A.

Come conclude Radicini sul Giornale di Sicilia, il Palermo dovrà evitare cali di concentrazione contro una Carrarese pronta a misurarsi con la capolista. Dopo aver superato tre avversarie consecutive, la squadra di Inzaghi vuole trasformare la continuità di risultati in un’arma per la corsa alla promozione. Domenica al Barbera c’è un poker da conquistare.