Giornale di Sicilia: “Palermo-Carrarese, il Barbera verso i 33mila spettatori. Arbitra Drigo, primo incrocio con i rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 22, 2026
palermo sampdoria 3-1 (4) tifosi

Il Palermo si prepara a riabbracciare il pubblico del Renzo Barbera dopo la sosta per le nazionali e gli impegni consecutivi in trasferta. Domenica, contro la Carrarese, si preannuncia una cornice di pubblico importante. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, sono già 28.289 le presenze previste, tra biglietti venduti e abbonamenti, con la possibilità di raggiungere quota 32-33mila spettatori.

Un dato che conferma l’entusiasmo della piazza nei confronti della formazione allenata da Filippo Inzaghi. Secondo quanto evidenziato da Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia, il ritorno al Barbera rappresenta un appuntamento particolarmente atteso dai tifosi rosanero, pronti a sostenere la capolista dopo le ultime gare disputate lontano da Palermo.


Intanto è stata designata la squadra arbitrale. Come riferisce Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, a dirigere Palermo-Carrarese sarà Mattia Drigo della sezione di Portogruaro, classe 1996, alla prima direzione di una partita dei rosanero. Promosso in CAN C nel 2023 dopo tre stagioni in Serie D, ha arbitrato 36 incontri in Lega Pro, ricevendo anche il premio Agnolin come miglior arbitro della categoria.

In questa stagione Drigo ha già diretto tre gare di Serie B: Avellino-Arezzo, Cesena-Mantova ed Entella-Juve Stabia. Come completa il quadro Radicini sul Giornale di Sicilia, al Barbera sarà affiancato dagli assistenti Meli e Chiavaroli, mentre Perri ricoprirà il ruolo di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Marini, con Ghersini nel ruolo di AVAR.

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