Italia, Barella verso la Turchia: «Spero di giocare titolare»

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Nicolò Barella si prepara alla sfida contro la Turchia con la consueta voglia di mettersi a disposizione della Nazionale. Il centrocampista dell’Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Nations League, soffermandosi anche sul possibile impiego dal primo minuto.

«Spero di giocare titolare, le scelte le fa il mister. Io voglio solo dare il mio apporto», ha spiegato Barella, che nell’ultima gara contro la Francia era partito dalla panchina, entrando soltanto nel finale.


Il centrocampista ha poi ribadito quanto sia importante il gruppo rispetto alle ambizioni personali: «Per la Nazionale sono disposto a giocare tutti i minuti o anche solo uno. Sulla maglietta leggo “Nazionale Italiana”, non “Barella”. L’Italia non è solo Barella».

Una mentalità che testimonia il forte senso di appartenenza del giocatore, pronto ad accettare qualsiasi decisione del commissario tecnico: «Se devo giocare gioco, se devo rimanere a Coverciano e fare gruppo lo faccio senza alcun tipo di polemica».

Meno incursioni, più gestione

Barella ha poi analizzato il cambiamento nel proprio modo di interpretare il ruolo. Rispetto al passato, il centrocampista ha abbassato il proprio raggio d’azione, cercando di gestire maggiormente energie e sforzi.

«Spero che mi allunghi la carriera», ha scherzato. «Non sono vecchio, ma ho un po’ di partite sulle gambe e ho dovuto imparare a gestire meglio il mio corpo».

Il motivo è legato anche al grande numero di gare disputate durante la stagione: «Giocando 70 partite all’anno non ho più la brillantezza che avevo a 23 anni, ma guardando le statistiche sono sempre uno di quelli che corre di più».

Infine, un obiettivo personale resta quello di migliorare il proprio rendimento realizzativo con la maglia azzurra: «In Nazionale devo recuperare qualche gol, sono indietro da quel punto di vista».

La sfida contro la Turchia rappresenterà dunque un’altra occasione per Barella di mettere la propria esperienza al servizio dell’Italia, con l’obiettivo di continuare a essere un punto di riferimento per il centrocampo azzurro.

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