Catanzaro, Gorgone verso l’esonero: spuntano Mignani e Sottil

È sempre più in bilico la posizione di Giorgio Gorgone sulla panchina del Catanzaro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la pesante sconfitta per 1-6 contro l’Ascoli potrebbe segnare la fine della sua avventura alla guida dei giallorossi, protagonisti di un avvio di stagione decisamente negativo.

Nelle prime otto giornate sono arrivate sei sconfitte, un pareggio e una sola vittoria. Un rendimento che ha fatto scivolare il Catanzaro all’ultimo posto in classifica, con nove reti realizzate e venti subite.





La società è ora chiamata a valutare il futuro dell’allenatore. Tra i possibili sostituti spuntano i nomi di Mignani e Sottil, candidati a prendere il posto di Gorgone in caso di esonero. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per il futuro della panchina giallorossa