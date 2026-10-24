Cremonese, Pecchia dopo la sconfitta contro la Juve Stabia: «Me ne assumo la responsabilità, non ho trasmesso le energie giuste»

In seguito alla sconfitta per 1-0 nel match casalingo contro la Juve Stabia, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore della Cremonese, Fabio Pecchia, lanciando anche uno sguardo alla prossima gara contro il Mantova.

«Me ne assumo la responsabilità, una prestazione in cui non sono stato in grado di trasmettere probabilmente le energie giuste – ha dichiarato il tecnico .. Non può essere questa la mia Cremo. Venivamo da una settimana fatta bene, con tanta fiducia. Poi, sul campo, per portare a casa le partite bisogna riempirle di tante cose. C’è grande dispiacere, il momento è particolare, serve rimanere aggrappati e continuare a lavorare»





Pecchia ha poi commentato il gol subito: «Una questione di metri, una valutazione fatta a metà. In quel caso da parte mia. Nelle ultime gare avevamo difesa in maniera diversa. La posizione di Berti è stata un po’ troppo aperta, avrebbe dovuto coprire meglio. Una valutazione mia errata»

Il tecnico ha inoltre aggiunto: «Intanto mi sento di dire, al di là delle sue valutazioni, che non sono lasciato solo dal club. È dal primo giorno che parlo con la dirigenza, tutti i giorni. È inesatto. Poi c’è la fotografia del momento: il campionato è impegnativo, ci sono state situazioni difficili che abbiamo affrontato… Il viaggio è stato rallentato, la squadra dopo una sconfitta non può avere entusiasmo»

Infine, sul prossimo match contro il Mantova: «C’è una partita da giocare, mi rendo conto dell’importanza da fuori e da dentro. Partita che dobbiamo giocare. Mi rendo conto del momento, da dove si viene, ma non dobbiamo pensarci troppo, può essere controproducente. Pensiamo al presente e alle risposte che dobbiamo dare sul campo»