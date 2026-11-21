Il direttore sportivo del Palermo, Carlo Osti, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro il Catanzaro, valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B.

Il dirigente rosanero ha analizzato le difficoltà della trasferta al Ceravolo, soffermandosi anche sui numerosi infortuni che condizionano le possibilità di rotazione della squadra di Filippo Inzaghi.

«Un testacoda da brividi. Bisogna vedere come il Palermo saprà affrontare da prima della classe questa partita su un campo così difficilissimo».





Osti ha poi parlato dei prossimi impegni e delle scelte di formazione, sottolineando come le assenze limitino le alternative a disposizione dell’allenatore.

«Abbiamo tre gare molto importanti, non abbiamo la rosa completa per via degli infortuni, quindi non potremo fare un turnover completo, ma sono scelte che farà il mister».

Parole che evidenziano l’importanza della sfida contro il Catanzaro e la necessità di gestire le energie in vista dei prossimi appuntamenti di campionato.