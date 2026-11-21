Il Palermo torna sul campo della delusione playoff, ma questa volta lo fa da capolista. Oggi pomeriggio, alle 17.15, i rosanero affronteranno il Catanzaro allo stadio Nicola Ceravolo, in una sfida che mette di fronte due squadre separate da 21 punti in classifica. Un testacoda che Filippo Inzaghi non vuole assolutamente sottovalutare, soprattutto considerando quanto accaduto nella passata stagione.

Come racconta Luigi Butera su Tuttosport, il ritorno a Catanzaro assume un significato particolare per il Palermo. Proprio al Ceravolo, infatti, arrivò la pesante sconfitta nella semifinale d’andata dei playoff, un risultato che i rosanero non riuscirono a ribaltare nella gara di ritorno al Barbera.

Oggi lo scenario è diverso, ma Inzaghi invita i suoi giocatori a non lasciarsi condizionare né dai precedenti né dalla posizione in classifica degli avversari.





Inzaghi: «Il Catanzaro si riprenderà, dobbiamo fare una grande gara»

Il tecnico rosanero ha ribadito il proprio rispetto per la formazione calabrese, sottolineando che l’ultimo posto non rispecchia il reale valore della squadra allenata da Michele Mignani.

«Ma la loro classifica non è veritiera, si riprenderanno, noi dobbiamo fare una grande gara. A Mignani auguro il meglio, dopo la partita contro di noi però. I playoff? Quello che è successo a maggio è il passato. L’anno scorso era un campionato a sé, loro avrebbero meritato la Serie A».

Inzaghi ha poi evidenziato come il Catanzaro, nonostante i cambiamenti rispetto alla scorsa stagione, abbia conservato alcuni dei suoi punti di riferimento.

«Ora noi non dobbiamo guardare la classifica perché i capisaldi del Catanzaro sono rimasti sempre gli stessi. In trasferta siamo migliorati, ma ogni partita è un nuovo esame. Dovremo scendere in campo con il coltello fra i denti».

Un messaggio chiaro alla squadra, chiamata a confermare i progressi mostrati lontano dal Barbera.

Palermo, la sosta non svuota l’infermeria

La pausa per gli impegni delle nazionali ha consentito ai rosanero di recuperare energie, ma non ha risolto tutti i problemi legati agli indisponibili.

Come sottolinea Tuttosport nell’articolo firmato da Luigi Butera, Inzaghi dovrà ancora rinunciare ad Antonio Palumbo e Federico Barba, mentre Gabriel Strefezza, pur avendo ripreso ad allenarsi, non è ancora pronto per tornare a disposizione.

Il tecnico dovrà quindi affrontare la trasferta del Ceravolo con diverse assenze, cercando di sfruttare al meglio le alternative presenti nell’organico.

Strefezza recuperato: possibile rientro contro il Südtirol

Tra le notizie positive della vigilia c’è il recupero fisico di Gabriel Strefezza, fermo da oltre due mesi.

L’esterno offensivo ha ripreso ad allenarsi regolarmente, ma Inzaghi preferisce procedere con cautela prima di reinserirlo nella lista dei calciatori utilizzabili.

«Strefezza è recuperato e si allena bene da una settimana, ma serve cautela. A Catanzaro non ci sarà, vediamo per la prossima con il Südtirol. Palumbo e Barba non ci saranno nemmeno, ma anche con i soliti giocatori siamo forti lo stesso. Sulla carta possiamo battere chiunque, ma dobbiamo pensare a noi stessi».

In attesa del possibile ritorno di Strefezza, Luca Mazzitelli resterà nella lista degli over e sarà quindi a disposizione per la partita contro il Catanzaro.

Inzaghi studia la formazione: Peda-Magnani il ballottaggio in difesa

Sul piano delle scelte tattiche, il Palermo dovrebbe confermare il proprio assetto abituale, con alcuni dubbi ancora da risolvere.

In difesa resta aperto il ballottaggio tra Patryk Peda e Giangiacomo Magnani, chiamati a contendersi una maglia da titolare.

A centrocampo Mazzitelli rappresenta una soluzione importante, mentre le maggiori valutazioni riguardano il reparto offensivo.

Secondo quanto evidenziato da Luigi Butera sulle pagine di Tuttosport, Inzaghi sta pensando di concedere un turno di riposo, almeno parziale, a Joel Pohjanpalo.

Il centravanti finlandese è stato infatti impegnato con la propria nazionale durante la sosta, a differenza di molti compagni che hanno potuto recuperare energie.

Gabrielloni può giocare dal primo minuto: «Pohjanpalo ha bisogno di respirare»

Alessandro Gabrielloni potrebbe rappresentare la principale novità nell’undici iniziale del Palermo.

Inzaghi ha spiegato che, considerando le tre partite ravvicinate in calendario, l’attaccante avrà certamente un’occasione dal primo minuto.

«Andranno in campo quelli che stanno meglio. Pohjanpalo ha bisogno di respirare per un tempo, Gabrielloni giocherà una delle prossime tre. Deciderò con serenità, spesso le nostre partite sono state anche decise dai cambi».

Una dichiarazione che lascia aperta la possibilità di vedere Gabrielloni titolare già contro il Catanzaro, con Pohjanpalo inizialmente in panchina.

Il tecnico ha inoltre sottolineato l’importanza delle sostituzioni, spesso decisive nel corso delle partite disputate finora.

Palermo, il Ceravolo è un nuovo esame per la capolista

Il ritorno sul campo dell’eliminazione playoff rappresenta un appuntamento dal forte valore sportivo per il Palermo.

Da una parte c’è il ricordo della passata stagione, dall’altra la necessità di confermare quanto costruito nelle prime undici giornate del nuovo campionato.

Nell’analisi pubblicata da Tuttosport, Luigi Butera evidenzia come Inzaghi voglia soprattutto mantenere alta la concentrazione, evitando che il divario in classifica possa trasformarsi in un’insidia.

Il Palermo arriva a Catanzaro con la consapevolezza dei propri mezzi, ma anche con la necessità di gestire alcune assenze e le energie dei giocatori in vista dei prossimi impegni.

L’obiettivo è proseguire la corsa in vetta alla Serie B, affrontando il Ceravolo con la determinazione richiesta dal proprio allenatore.