Gazzetta dello Sport: “Catanzaro-Palermo, Inzaghi rivoluziona l’attacco: Gabrielloni guida i rosanero. Le probabili formazioni”
Il Palermo torna in campo oggi, sabato 21 novembre, alle ore 17.15, allo stadio Nicola Ceravolo per affrontare il Catanzaro nella dodicesima giornata del campionato di Serie B. Una trasferta delicata per la formazione di Filippo Inzaghi, che deve fare i conti con numerose assenze e potrebbe presentare alcune novità nell’undici iniziale.
Secondo le probabili formazioni pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico rosanero dovrebbe affidarsi ad Alessandro Gabrielloni come riferimento offensivo, lasciando inizialmente in panchina Joel Pohjanpalo. A centrocampo spazio a Luca Mazzitelli accanto a Filippo Ranocchia, mentre in difesa dovrebbe essere confermato Patryk Peda.
Dall’altra parte, Michele Mignani dovrebbe schierare il Catanzaro con il 3-5-2, puntando sulla coppia offensiva formata da Pietro Iemmello ed Emanuele Pecorino.
Palermo, Gabrielloni dal primo minuto. Pohjanpalo in panchina
La principale novità nello schieramento rosanero riguarda il centravanti.
Come indicato dalla Gazzetta dello Sport, Inzaghi sembra intenzionato a concedere una possibilità dal primo minuto ad Alessandro Gabrielloni, anche per permettere a Joel Pohjanpalo di recuperare energie dopo gli impegni con la nazionale finlandese.
Alle spalle dell’attaccante dovrebbero agire Dennis Johnsen sulla sinistra, Hernani in posizione centrale e Vavassori sulla destra.
A centrocampo spazio a Filippo Ranocchia e Luca Mazzitelli, mentre Jacopo Segre dovrebbe partire dalla panchina.
In difesa, davanti a Mattia Perin, dovrebbero giocare Tommaso Cassandro sulla destra, Patryk Peda e Pietro Ceccaroni al centro e Tommaso Augello sulla sinistra.
Giangiacomo Magnani rappresenterà un’alternativa per il reparto arretrato.
Palermo, otto indisponibili: anche Bertolino tra le riserve
Il Palermo si presenta alla trasferta calabrese con un organico fortemente ridotto.
Secondo la scheda della Gazzetta dello Sport, gli indisponibili sono Bozzolan, Estevez, Bani, Pierozzi, Palumbo, Barba, Strefezza e Joronen.
Le assenze limitano soprattutto le possibilità di scelta di Inzaghi, costretto a gestire le alternative in vista dei prossimi impegni ravvicinati.
Tra i giocatori inseriti in panchina figura anche il giovane Bertolino, aggregato dalla Primavera per completare il gruppo.
Non risultano invece calciatori squalificati o diffidati.
Catanzaro, Mignani punta su Iemmello e Pecorino
Il Catanzaro dovrebbe rispondere con il 3-5-2.
Tra i pali spazio all’ex Palermo Mirko Pigliacelli, protetto dal terzetto difensivo formato da Frosinini, Antonini e Imperiale.
A centrocampo dovrebbero giocare Candela, Tchaouna, Petriccione, Giovane e Dorval.
In attacco confermata la coppia composta dal capitano Pietro Iemmello ed Emanuele Pecorino.
La Gazzetta dello Sport indica inoltre diversi indisponibili per Michele Mignani: Borrelli, Pafundi, Di Francesco, Cassa, Pogacar, Loubao e Reita.
Anche per il Catanzaro non risultano squalificati o diffidati.
Catanzaro-Palermo, le probabili formazioni complete
CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Imperiale; Candela, Tchaouna, Petriccione, Giovane, Dorval; Iemmello, Pecorino.
Allenatore: Michele Mignani.
A disposizione: Marietta, Postiglione, Ruggero, Verrengia, Garnica, Alesi, D’Alessandro, Mosti, Buso, Koffi, Franck Tchaouna, Arditi.
Indisponibili: Borrelli, Pafundi, Di Francesco, Cassa, Pogacar, Loubao, Reita.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: nessuno.
PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Peda, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Mazzitelli; Johnsen, Hernani, Vavassori; Gabrielloni.
Allenatore: Filippo Inzaghi.
A disposizione: Fortin, Nespola, Magnani, Bertolino, Segre, Gomes, Gyasi, Pohjanpalo.
Indisponibili: Bozzolan, Estevez, Bani, Pierozzi, Palumbo, Barba, Strefezza, Joronen.
Squalificati: nessuno.
Diffidati: nessuno.
Catanzaro-Palermo, arbitro e diretta TV
La partita si disputerà oggi, sabato 21 novembre, alle ore 17.15 allo stadio Nicola Ceravolo.
La direzione di gara è stata affidata a Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto e Galimberti.
Il quarto ufficiale sarà Allegretta, mentre al VAR ci sarà Piccinini, con Gariglio nel ruolo di AVAR.
La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.
Per il Palermo si tratta di un appuntamento importante per proseguire la corsa in vetta alla classifica. Inzaghi potrebbe dunque affidarsi a una formazione con alcune novità, puntando su Gabrielloni e Mazzitelli per affrontare un Catanzaro determinato a risalire dal fondo della graduatoria.