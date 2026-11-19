Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Gigante da Inter” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2026 Vuole il difensore della Lazio Post navigation Previous: Repubblica: “Palermo, tour de force da brividi: nove partite in 36 giorni. Il calendario fino a fine anno” Altre notizie Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Grandi manovre alla Regione” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi si affida a Hernani” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “L’abbraccio di Xi a Trump dopo l’incontro con Putin” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 19, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, rebus Palumbo” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Forza Italia fra veleni e veline” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tresoldi fai il diavolo” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Pronto soccorso senza medici i manager sotto accusa” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “«Caro calcio io ho fatto la rivoluzione»” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Sulle stragi verità per i nostri cari” I dubbi dei parenti su De Gennaro Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Dai Flavio, riprovaci” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “La mafia è resa più forte dalle piattaforme digitali” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, che Pio ti aiuti” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2026