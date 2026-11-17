Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Forza Italia fra veleni e veline” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2026 Minardo non si presenta al vertice con Schifani : parte uno scambio di accuse Post navigation Previous: Modena, Brugman: «La classifica non la guardiamo. Obiettivi? Sogno di portare la squadra in Serie A»Next: Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, rebus Palumbo” Altre notizie Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, rebus Palumbo” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 18, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Sulle stragi verità per i nostri cari” I dubbi dei parenti su De Gennaro Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Dai Flavio, riprovaci” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “La mafia è resa più forte dalle piattaforme digitali” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, che Pio ti aiuti” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo è come casa mia” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 17, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Sinner ultrà di Cobolli” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 16, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “La Russia minaccia l’Europa” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 16, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, il primo è Augello” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 16, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Indietro tutta” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 16, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Caos nei cieli americani. Colpa di sistemi vecchi” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 15, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Completiamo il lavoro” Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 15, 2026