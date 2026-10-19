Serie A, il Torino espugna il “Tardini”: Parma battuto 3-0. La classifica aggiornata

Arriva una schiacciante vittoria per il Torino che, al “Tardini” batte per 3-0 il Parma. Un ottimo prestazione da parte degli uomini di Abate, in un match dominato dall’inizio alla fine. Non da i frutti sperati per i ducali il recente cambio allenatore, con Gilardino che esce sconfitto al suo esordio in panchina.

Partono forte i granata, che al 4′ sbloccano subito l’incontro: sugli sviluppi di contropiede, Belghali va al cross di prima dalla destra, Simeone al volo non sbaglia e firma l’1-0. La formazione ospite continua a spingere in avanti, trovando al 24′ anche la rete del raddoppio con Adams che, da posizione ravvicinata, trova l’incornata vincente battendo Corvi. Il Parma prova a reagire e al 33′ sfiora il gol che avrebbe riaperto l’incontro: conclusione potente di Romero, grandi riflessi del portiere del Torino che in tuffo toglie la palla dall’angolino basso.





Nella ripresa la musica non cambia, con gli uomini di Abate che al 69′ firmano il tris con un potente tiro dalla distanza di Simeone che si spegna sotto l’incrocio dei pali. Nel finale i ducali riescono a trovare il gol della bandiera con Frigan, ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco.

Tre punti importanti per il Torino, che aggancia il Napoli a quota 10 punti. Notte fonda invece per il Parma, fermo al penultimo posto. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Inter – 19

Lazio – 19

Roma – 17

Milan – 15

Como – 14

Frosinone – 13

Cagliari – 13

Juventus – 11

Napoli – 10

Torino – 10

Atalanta – 9

Lecce – 9

Sassuolo – 8

Monza – 7

Bologna – 5

Udinese – 4

Genoa – 4

Fiorentina – 4

Parma – 4

Venezia – 3