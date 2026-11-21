Si sono conclusi i primi tempi delle cinque gare delle ore 15 valide per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Il Palermo resta al comando della classifica con 27 punti, in attesa della trasferta contro il Catanzaro, in programma alle 17.15.

Il Modena, secondo in graduatoria, è fermo sullo 0-0 contro la Juve Stabia e sale momentaneamente a quota 24 punti, portandosi a tre lunghezze dai rosanero. L’Ascoli pareggia 1-1 contro il Vicenza e raggiunge quota 21.

Tra i risultati più significativi spicca il vantaggio della Sampdoria sul Benevento per 3-1, mentre il Südtirol conduce 1-0 contro la Cremonese. Parità anche tra Carrarese e Virtus Entella, sull’1-1.





Serie B, 12ª giornata: risultati dei primi tempi

Venerdì 20 novembre

Hellas Verona-Cesena 0-2 (finale)

Sabato 21 novembre – Intervallo

Ascoli-L.R. Vicenza 1-1

Carrarese-Virtus Entella 1-1

Modena-Juve Stabia 0-0

Sampdoria-Benevento 3-1

Südtirol-Cremonese 1-0

Partite ancora da disputare

Catanzaro-Palermo – ore 17.15

Empoli-Pisa – ore 19.30

Domenica 22 novembre

Avellino-Mantova – ore 15.00

Arezzo-Padova – ore 17.15

Serie B, classifica live all’intervallo

Pos. Squadra Punti PG 1 Palermo 27 11 2 Modena 24 12* 3 Ascoli 21 12* 4 Mantova 19 11 5 Südtirol 18 12* 6 Cesena 18 12 7 Avellino 16 11 8 Benevento 16 12* 9 Hellas Verona 16 12 10 Pisa 16 11 11 Cremonese 15 12* 12 Padova 15 11 13 Sampdoria 14 12* 14 Juve Stabia** 13 12* 15 Carrarese 13 12* 16 Arezzo 11 11 17 Virtus Entella 10 12* 18 L.R. Vicenza 10 12* 19 Empoli 9 11 20 Catanzaro 6 11

Classifica provvisoria: per le squadre impegnate alle ore 15 è conteggiato il risultato maturato all’intervallo.

Juve Stabia: 4 punti di penalizzazione.

Palermo capolista, il Modena non sfonda contro la Juve Stabia

Il Palermo osserva con attenzione i risultati delle dirette concorrenti prima di scendere in campo al Ceravolo.

Il Modena non riesce a sbloccare il risultato nei primi 45 minuti contro la Juve Stabia e, con il pareggio provvisorio, riduce a tre punti il distacco dalla formazione di Filippo Inzaghi.

L’Ascoli, terzo, è fermo sull’1-1 contro il Vicenza e si porta momentaneamente a quota 21 punti.

Nelle altre gare, il Südtirol raggiunge il Cesena a 18 punti grazie al vantaggio sulla Cremonese, mentre la Sampdoria sale provvisoriamente a 14 punti grazie al 3-1 sul Benevento.

La classifica resta naturalmente soggetta a variazioni in attesa dei secondi tempi e delle successive partite della giornata.