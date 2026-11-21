Serie B, 12ª giornata: risultati dei primi tempi e classifica live. Palermo sempre primo, Modena a -3
Si sono conclusi i primi tempi delle cinque gare delle ore 15 valide per la dodicesima giornata del campionato di Serie B. Il Palermo resta al comando della classifica con 27 punti, in attesa della trasferta contro il Catanzaro, in programma alle 17.15.
Il Modena, secondo in graduatoria, è fermo sullo 0-0 contro la Juve Stabia e sale momentaneamente a quota 24 punti, portandosi a tre lunghezze dai rosanero. L’Ascoli pareggia 1-1 contro il Vicenza e raggiunge quota 21.
Tra i risultati più significativi spicca il vantaggio della Sampdoria sul Benevento per 3-1, mentre il Südtirol conduce 1-0 contro la Cremonese. Parità anche tra Carrarese e Virtus Entella, sull’1-1.
Serie B, 12ª giornata: risultati dei primi tempi
Venerdì 20 novembre
- Hellas Verona-Cesena 0-2 (finale)
Sabato 21 novembre – Intervallo
- Ascoli-L.R. Vicenza 1-1
- Carrarese-Virtus Entella 1-1
- Modena-Juve Stabia 0-0
- Sampdoria-Benevento 3-1
- Südtirol-Cremonese 1-0
Partite ancora da disputare
- Catanzaro-Palermo – ore 17.15
- Empoli-Pisa – ore 19.30
Domenica 22 novembre
- Avellino-Mantova – ore 15.00
- Arezzo-Padova – ore 17.15
Serie B, classifica live all’intervallo
|Pos.
|Squadra
|Punti
|PG
|1
|Palermo
|27
|11
|2
|Modena
|24
|12*
|3
|Ascoli
|21
|12*
|4
|Mantova
|19
|11
|5
|Südtirol
|18
|12*
|6
|Cesena
|18
|12
|7
|Avellino
|16
|11
|8
|Benevento
|16
|12*
|9
|Hellas Verona
|16
|12
|10
|Pisa
|16
|11
|11
|Cremonese
|15
|12*
|12
|Padova
|15
|11
|13
|Sampdoria
|14
|12*
|14
|Juve Stabia**
|13
|12*
|15
|Carrarese
|13
|12*
|16
|Arezzo
|11
|11
|17
|Virtus Entella
|10
|12*
|18
|L.R. Vicenza
|10
|12*
|19
|Empoli
|9
|11
|20
|Catanzaro
|6
|11
Classifica provvisoria: per le squadre impegnate alle ore 15 è conteggiato il risultato maturato all’intervallo.
Juve Stabia: 4 punti di penalizzazione.
Palermo capolista, il Modena non sfonda contro la Juve Stabia
Il Palermo osserva con attenzione i risultati delle dirette concorrenti prima di scendere in campo al Ceravolo.
Il Modena non riesce a sbloccare il risultato nei primi 45 minuti contro la Juve Stabia e, con il pareggio provvisorio, riduce a tre punti il distacco dalla formazione di Filippo Inzaghi.
L’Ascoli, terzo, è fermo sull’1-1 contro il Vicenza e si porta momentaneamente a quota 21 punti.
Nelle altre gare, il Südtirol raggiunge il Cesena a 18 punti grazie al vantaggio sulla Cremonese, mentre la Sampdoria sale provvisoriamente a 14 punti grazie al 3-1 sul Benevento.
La classifica resta naturalmente soggetta a variazioni in attesa dei secondi tempi e delle successive partite della giornata.